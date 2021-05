Covidpas, vstupenka k životu. V Rozstřelu jeho podobu objasní Dzurilla

Covidpas představuje naději na svobodnější život, ačkoliv se o jeho přesné podobě stále diskutuje. Evropský covidpas však by měl umožnit bezpečné cestování nejen očkovaným, ale i občanům s negativním testem nebo po prodělání covidu-19.

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla v Rozstřelu objasní, jak bude covidpas vypadat a od kdy by mohl začít platit. Měl by také vysvětlit, jak bude covidpas realizován na evropské úrovni.

Premiér Andrej Babiš dříve uvedl, že pas neměl představovat propustku mezi jednotlivými zeměmi. „Každý stát si může nastavit podmínky na vstupu na své území,“ uvedl premiér při interpelacích.

Dzurilla promluví o tom, jakým způsobem bude pas zanesen do databáze, a zda bude někde centrálně evidován. Covidpasy by měly fungovat v digitální i papírové podobě. „Bude to s QR kódem,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš.

Zatím není jasné, jak přesně půjde covidpas využívat. Je však možné, že by mohl lidem otevřít dveře k cestám do zahraničí, k návštěvám kulturních akcí, koncertům či do fitness center.

Dzurilla v Rozstřelu zhodnotí projekt mobilní aplikace eRouška, do které v minulosti vláda vkládala hodně nadějí. K eRoušce se v minulosti vyjadřoval kriticky například bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, označil ji za nezdařenou.

Tématem Rozstřelu bude i to, jakým způsobem zahýbal covid-19 s digitalizací Česka a zda se nějak posunula digitalizace Krajských hygienických stanic.