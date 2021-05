Zavření škol byl zločin, omezení péče si vybere daň, míní přední lékaři

Primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiřího Votruby by chtěl být optimistou i do budoucna, ale problematické budou dopady epidemie.



„Pacienti s covidem na jednotkách intenzivní péče leží a ležet budou. Nestarali jsme se ovšem systémově o ostatní pacienty. Například jsme pacientovi s krvácením do průdušek nepomohli, protože jsme se soustředili na covid, problémy se mohou projevit u onkologických pacientů, a to není dobře,“ řekl Votruba v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.



Nevolil by v našich podmínkách tak výrazné omezení péče o ostatní pacienty na úkor covidových. Následky koronaviru si lidstvo ponese do budoucna v přidružených problémech. Podle psychiatra Cyrila Höschla se podepíše například na psychice, což ukazují první výsledky průzkumů.



„Jeden z posledních srovnával data z roku 2017 a května 2020. Výsledkem byl dramatický nárůst duševních poruch v době, kdy vrcholila první pandemická uzávěra loni v květnu. Počet depresí byl 3x vyšší, úzkostné poruchy 2x, objevovalo se domácí záchvatovité pití,“ vyjmenoval.



Lidé více pili, objevilo se více úzkostí

Covid podle něj i Votruby není to nejhorší, co lidstvo potkalo, ale je dobré být připraven na další nemoci. „Ničí nás ale celková úzkost, která je se situací spojená,“ dodal Höschl. Oproti jiným zemím jsme si podle něj nakonec vedli například z pohledu kapacity nemocnic velmi dobře.



Dodržováním opatření proti covidu jsme si ale podle Höschla pomohli například k tomu, že se snížil počet onemocnění chřipkou a dalšími respiračními onemocněními. Obrácenou stranou mince je ale dlouhé sezení, uzavření v domech a tloustnutí. „Obávám se, jestli si tím obranyschopnost našeho organismu neoslabujeme,“ dodal.



Podle Votruby je třeba lidem vysvětlit, kdo je nemocí covid-19 nejvíce ohrožený. „Tím jsou starší a hlavně obézní lidé. Kdyby tu obézní nebyli, tak by zemřelých tolik nebylo. Těch mladých mezi nimi byla ve skutečnosti hrstka,“ vyjmenoval primář.



Jeden z nejhorších dopadů bude podle onkologa a senátora Jana Žaloudíka dlouhodobé zavření škol, které nemá za racionální.



„Zavření škol byl zločin na dětech. Mám obavu, abychom to znovu nepřepískli, ale to se podle mého dostane do učebnic dějepisu, jako je tomu u zavření vysokých škol v roce 1939,“ řekl Žaloudík. Absurdní je podle primáře Jiřího Votruby přednější otevírání hospod, než škol v některých oblastech, kde je například rotační výuka.