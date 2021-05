Spor o testy: vláda přemýšlí, že je v létě utne, podle expertů je to chyba

Testování ve firmách i na úřadech má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) pokračovat ještě celý červen. Jenže klinická skupina ministerstva zdravotnictví přišla s doporučením, aby se v plošné preventivní testování zastavilo už při výskytu nových nákaz u čísla 75 na sto tisíc obyvatel. Potvrzených případů za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel je za sobotu 73.

Podle epidemiologů je však ukončení povinného testování před létem riskantní krok. „Potřebujeme vědět, co tady je a bude. A když nebudeme testovat, tak to nevíme,“ míní členka MeSES a viroložka Ruth Tachezy. Plošné testování ve školách je podle ní nutné zachovat alespoň do konce školního roku.

Rizikový bude návrat z dovolených

Podle člena skupiny MeSES a hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala se dá očekávát, že v létě bude epidemická situace klidná. Stejně tomu bylo i v loňském roce, řekl. Také Tachezy očekává, že pandemie bude nadále na ústupu. Obává se však, co přinese pondělní rozvolnění, kdy se mimo jiné otevřou zahrádky restaurací.



Pokud by se přestalo testovat před létem, bylo by to, jako když během letu pilot vypne motor, řekl Smejkal. V létě bude situace zřejmě klidnější, v září však bude zapotřebí vědět, jak na tom jsme. „V září bychom měli vědět, jakou virovou nálož v populaci máme a ne být ve tmě. Mně to připadá trochu předčasné,“ komentoval Smejkal návrh ukončit testování v červnu.



Velice závažný faktor bude podle epidemiologů letní cestování. Náročný bude návrat, a to co lidé přivezou ze zahraničí, obává se Smejkal. Z toho důvodu je zapotřebí velice dobře nastavit testování lidí při návratu do země a vstupu do ČR, myslí si Tachezy. Stát by měl podle nich podporovat testování zaměstnanců po návratu z dovolené.

Jako další důležitý moment vidí epidemiologové návrat dětí do škol v září. I ty by podle epidemiologů měly být na počátku podzimu plošně otestovány. „Uvidíme také, jaká bude míra proočkovanosti v září,“ dodal Smejkal.

„Klinická skupina má dnes nějaký názor, ale to ve finále musí potvrdit vláda,“ reagoval Havlíček.