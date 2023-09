První nemocnice omezila návštěvy kvůli covidu, do Česka dorazí nová vakcína

„Od 12. září nesmí žádné návštěvy za pacienty na oddělení následné péče, kteří jsou izolovaní kvůli pozitivnímu testu na covid–19. Za ostatními pacienty stejného oddělení návštěvy mohou, ale v omezené míře a při dodržení preventivních opatření,“ uvedla mluvčí zdravotnického holdingu Agel Gabriela Lefenda.

Omezení spočívá v tom, že za pacientem oddělení následné péče smí jeden návštěvník denně maximálně na čtvrt hodiny. „Každý musí mít vlastní ochranu dýchacích cest – respirátor FFP 2. Zákaz či omezení návštěv platí do odvolání,“ doplnila mluvčí Lefenda.

Většina nemocnic zatím nemá žádné nebo třeba jen jednoho či dva pacienty s covidem, ale i tamní lékaři jsou v pohotovosti. Například ve Slezské nemocnici Opava prověřili v minulých dnech personál oddělení, na kterém se nakazili covidem dva starší pacienti hospitalizovaní delší dobu s jinými potížemi. Oba poté skončili v izolaci na infekčním oddělení.

„Nikdo ze zaměstnanců oddělení nebyl nemocný ani pozitivní. Znamená to, že jednoho z pacientů nakazila koronavirem návštěva a od něj to chytil další pacient ze stejného pokoje,“ vysvětlil primář opavského infekčního oddělení Petr Kümpel.

Podotkl, že v posledních dvou týdnech léčili celkem čtyři pacienty s covidem. V jednom případě se muž nakazil v cizině a po návratu domů onemocněla jeho matka. „Všichni dostali antivirotika, jeden potřeboval i kyslík,“ dodal primář.

Plánujete se v aktuální sezoně očkovat proti koronaviru? Ano 32 %(60 hlasů) Ne 68 %(126 hlasů)

Podle něj je nyní největším rizikem to, že zejména u mladých lidí může nákaza probíhat bez nebo jen s mírnými příznaky. Takže je neřeší a virus šíří dál. „To je hlavní důvod, proč by se měli hlavně senioři a lidé s oslabenou imunitou nechat co nejdříve naočkovat. Kdo prodělal covid nebo byl očkovaný před rokem, už nemusí mít dostatek protilátek,“ upozornil Kümpel.

Očkujte se, radí i ministr

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka je epidemiologická situace v Česku stabilní. Počet případů covidu sice stoupá, ale neprojevuje se to nárůstem hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. Podle dat ministerstva mělo za poslední týden pozitivní test na covid téměř 900 lidí. Všem rizikovým skupinám proto ministr doporučuje vakcínu. „Půjdu příkladem a nechám se očkovat,“ říká Válek.

Podle jeho náměstka Josefa Pavlovice bude od příštího týdne do Česka proudit 25 tisíc dávek vakcíny týdně. Zájemci o očkování se podle něj mají primárně obracet na své praktické lékaře. K dispozici bude nejnovější vakcína upravená na nové varianty viru. Stále bude zdarma pro všechny zájemce.

„Očkovacích látek bude dostatek. Jediné, čeho se bojím, že o očkování nebude zájem,“ obává se předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Očkování doporučuje především zranitelným skupinám, jako jsou senioři nebo chronicky nemocné osoby.