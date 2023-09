Covid byl jen rozcvička. Víc se bojím ptačí chřipky, říká šéf intenzivistů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Když přijede sanitka s polomrtvým pacientem do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zabere to týmu intenzivistů asi 10 minut, než ho napojí na mimotělní oběh. „Prakticky mrtvého člověka napojíte na přístroje a snažíte se zjistit, zda je doslova opravitelný a zda je šance ho vrátit do života,“ popisuje zástupce přednosty pro intenzivní péči Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Martin Balík.