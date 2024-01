V Meziříčí chystají nový urgent, nemocnice nechce přijít o akutní péči

Soukromá nemocnice Agel proto chce tuto péči výrazně posílit, postavit novou budovu za sto milionů korun a otevřít samostatné oddělení urgentního příjmu.

„Máme obavu, že nemocnice, které nebudou mít urgent druhého typu, se mohou stát postupem času nemocnicemi bez akutní péče. Není to legislativně zakotveno, ale zatím to vypadá tak, že urgent je podstatný pro to, aby nemocnice mohly fungovat jako akutní,“ vysvětlil předseda dozorčí rady nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí a zastupitel Milan Leckéši.

Urgentní příjem má každá z nemocnic Zlínského kraje. Slouží k příjmu pacientů s náhle vzniklým závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.

Zlínská nemocnice má několik center vysoce specializované péče, proto má také k dispozici urgentní příjem prvního - nejvyššího typu. Má k tomu dostatek erudovaných lékařů, prostor i vybavení. Nemocnice v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži pak mají toto oddělení druhého typu.

Město Valašské Meziříčí, které je vlastníkem budov i pozemků v nemocničním areálu, se stavbou souhlasilo už dříve. Nicméně nebylo jisté, kdo bude v provozování nemocnice pokračovat, protože Agelu letos vypršela smlouva. Po komplikovaném a dlouhém výběrovém řízení s ním ale nakonec město loni znovu uzavřelo smlouvu.

Teď se proto obě strany vrátily ke stavbě urgentního příjmu. „Náš zájem o vybudování tohoto příjmu je zásadní a důležitý. Nezvýší příjmy nemocnice, ale dojde ke zkvalitnění péče o pacienty i k lepší efektivitě práce. Poslední návrh nové stavby jsme výrazně změnili, například se změnila velikost urgentu, jeho uspořádání i transfer pacientů,“ sdělil předseda představenstva špitálu Martin Hrabovský.

Přístavba vznikne ve dvoře nemocnice východním směrem. Bude mít větší čekárnu než dosud, nebudou chybět lůžka pro pacienty na sledování a její součástí bude také pracoviště pro pohotovost pro dospělé.