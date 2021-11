V Česku za pondělí přibylo 7 591 nakažených, nejvíce od konce března

Informoval o tom Radiožurnál, kterému počet nakažených potvrdil ředitel Ústavu zdravotnických a statistických informací Ladislav Dušek.

„Pondělí čísla nejsou potěšující a potvrzují predikci, za pondělí bylo nově potvrzených 7 591 nakažených, což je nárůst o 70 procent a více, potvrzuje to i dlouhodobý růstový trend nálože, číslo R je 1,30 a růst pokračuje už dlouhou dobu. Narůstá i pravděpodobnost zásahu ohrožených skupin včetně těch očkovaných,“ uvedl.

„V nemocnicích se to promítlo taktéž. Číslo je skokové, 264 nově přijatých pacientů, celkem s potížemi s covidem 1 813 je v nemocnicích, 284 na JIP. Vysoce intenzivní péči s podporou dýchání přibližně 125 lidí, i tam je viditelný nárůst. Vždycky po víkendu přijde větší množství příjmů, řekl Radiožurnálu Dušek.

Podle Duška končí na jednotkách intenzivní péče překvapivě i mladší ročníky, lidé 45+ a pacienti, kteří mají velmi těžký průběh jsou seniorní ročníky 75 let a více a mají řadu přidružených vážných nemocí.

„Většinově se nákaza šíří mezi neočkovanou dospělou populací. Ještě v září to bylo více mezi mladými lidmi, teď už to tak není. V typických týdnech je nejvyšší záchytovost v úterý, je to i kvůli záchytům po víkendu. Počty nakažených porostou,“ uvedl Ladislav Dušek.



Centrální řídící tým ministerstva zdravotnictví v úterý ráno jedná o tom, zda k prokazování bezinfekčnosti budou nově platit jen PCR testy a nebudou se již uznávat antigenní. Jednat má také o testování ve firmách, plošně ho ale zavést nechystá.