Nebudou zajištěny dodávky energií do nemocnic? Nebudu ministrem, řekl Válek

„Pokud nebudou zařízené dodávky energií pro nemocnice, nebudu ministrem zdravotnictví,“ řekl Válek.

Václav Moravec také upozornil na to, že fakultní nemocnice nemají distributory poslední instance a teoreticky by se od září mohly dostat do velkých problémů, které by souvisely s dodávkami energií.

„Nic takového se nestane. Do září budeme mít jasno,“ reagoval ministr zdravotnictví Válek, podle kterého máme zásluhou ministra průmyslu a obchodu Síkely a premiéra Fialy zajištěný dostatek plynu.

Soukromá nemocnice v Říčanech, kterou šéfuje Roman Prymula, má zajištěné dodávky proudu i na příští rok. „Nemáme problém v tom, že bychom neměli nasmlouváno, ale v tom, že výše záloh bude mnohem větší než letos,“ dodal Prymula.

„Nikdo nebude vypínat proud do fakulních nemocnic, o to by se státní orgány měly postarat.“ doplnil Prymula k černému scénaři, který by mohl potkat nemocnice v lednu, pokud by vláda nestihla dořešit problém s distributury energií.

Válek také upřesnil, kolik by podle aktuálních ekonomických predikcí měl být výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Pro letošní rok se počítá nově s 431 miliardami korun, v roce 2023 s 464 miliardami.

Saldo systému bude na konci letošního roku devět miliard korun, na konci příštího šest miliard korun. Zdravotní pojišťovny v současné době mají zůstatky 60 miliard korun, v konci roku Válek očekává 42 miliard a na konci příštího jim bude zbývat ještě zhruba 36 až 37 miliard.