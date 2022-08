Pacienti, že by nedej Bože mrzli? Absolutní blbost, prohlásil ministr Válek

„Ale globální oteplování tady prostě je, zvyšuje se teplota, posunuje se reálný začátek topné sezony a ty vyhlášky se nemění. Z logiky věci je prostě nesmysl, aby byla povinnost začít v určitou dobu, když je venku 20 stupňů,“ uvedl Válek při příchodu na jednání vlády.

Ministerstvo průmyslu a obchodu již připravilo návrh vyhlášky o pravidlech pro vytápění, která by začala platit v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Počítá s vytápěním budov na nižší teploty. Například v obývacích pokojích by lidé měli topit na 18 stupňů Celsia místo dosavadních 20 stupňů, koupelny by měli nově vytápět na 19 místo 24 stupňů.

Nesmí padnout stát, občané, vláda, hlásil Válek

„Rozhodně nedostane nikdo před nikým přednost. To bych taky mohl říci, že dostanou nemocnice přednost. Pochopitelně není možné, aby nešel plyn do zdravotnických zařízení, elektřina, že se vypnou CT a přestane se vyšetřovat. Stejně tak nemůžu říci, že dostanou přednost, co já vím, vysoké školy. Prostě musí stát zajistit jak plyn, tak elektřinu pro všechny domácnosti, pro průmyslové podniky. Nesmí padnout ten stát, nesmí padnout ti občané, nesmí padnout ta vláda,“ řekl doslova ministr zdravotnictví a místopředseda TOP 09.

Ministři se v úterý sešli na zámku Liblice u Mělníka, kde se na neformálním jednání věnovali hlavně situací v energetice.

„Není možné, aby studenti opouštěli vysoké školy kvůli tomu, že nebudou mít peníze na vysokoškolské koleje, že nebudou mít peníze na zaplacení kolejí. My jsme jednali o všech těch aspektech, o tom, jak to udělat. Myslím, že pan ministr Síkela to má velmi dobře promyšlené,“ chválil Válek kolegu ministra průmyslu Jozefa Síkelu, který je ve vládě za hnutí STAN.

„Podle těch stávajících propočtů celkový příspěvek pro domácnost, která bude mít největší spotřebu, v kombinaci s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje se to dostane někam k 17 a půl tisícům, z čehož by se v letošním roce vyplácelo zhruba 5 tisíc,“ řekl v úterý v Liblici Síkela a ve středu to zopakoval.

Pro výsledný příspěvek budou klíčové odpočty za obnovitelné zdroje a další poplatky. Pokud ministři dosáhnou shody, je Síkela připraven návrh přednést na vládě v následujících týdnech. PChceme to udělat určitě do konce srpna,“ řekl premiér Petr Fiala.