STALO SE DNES: Válek podmínil konec v čele resortu, Ukrajinci odráží útoky Rusů

Ukrajinská armáda odrazila ruský útok na třech místech východní fronty. Avšak Rusko sestavilo nový armádní sbor, který chce nasadit do nové ofenzivy. Podle pořízených snímků používá modernější techniku než ostatní jednotky.

Jednou z variant, jak zvládnout nynější energetickou krizi, je vyhlášení nouzového stavu, který by usnadnil prosazení nutných opatření, míní bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Nejsme schopni vyhlásit nouzový stav a natvrdo prostě něco někomu nadiktovat,“ řekl Havlíček v Partii CNN Prima NEWS. Opatření přijdou, slíbil ministr práce Marian Jurečka.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek by odstoupil ze své funkce, pokud by se nezajistily dodávky energií do nemocnic. Prohlásil to v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi, kde společně s Romanem Prymulou diskutoval o problému končících smluv fakultních nemocnic s dodavateli energií.

Ministři zahraničí Evropské unie, kteří budou příští týden jednat na neformální schůzce v Praze, se shodnou na zmrazení dohody z roku 2007, která usnadňuje vydávání víz ruským turistům. S odkazem na své zdroje z Bruselu to v neděli uvedl deník Financial Times.

Podivné vystoupení připravil v jistém klubu kdesi na východě ruský voják, který se ukázal na pódiu s lebkou ruce. Řekl, že patří ukrajinskému bojovníkovi z Azovstalu, ocelárny v Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny, kde obránci převážně z pluku Azov kladli měsíce tvrdý odpor ruské invazní armádě. Vojáci se vzdali až na rozkaz prezidenta Volodymyra Zelenského.