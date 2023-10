Teplý podzim lákal na výlety. Památky a přírodní parky zažily rekordní návštěvy

Česko má za sebou rekordní září nejen co se počasí a teplot týká, ale i turistického ruchu. Návštěvníky v nekončícím babím létě lákala příroda i památky.

„Celkem to bylo 500 440 návštěvníků, před rokem jen 343 604. Je to tedy 45procentní nárůst oproti září roku 2022,“ řekla MF DNES mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá. Během všech devíti letošních měsíců vzrostla podle Černé návštěvnost o 112 procent.

Cyklisté a návštěvníci v Lednicko-valtickém areálu.

Největší počet turistů podle ní mířil na tradiční objekty – na zámek Lednice, hrady Veveří, Karlštejn a Bouzov či zámky Hluboká nad Vltavou a Český Krumlov.

Největší meziroční nárůst návštěvnosti zaznamenaly památky po obnově – hrad Kunětická hora, kláštery Kladruby a Plasy, zámek Telč.

Plno i na kopcích

Davy turistů vyrazily v září a hlavně o posledním prodlouženém víkendu i za přírodou. „Plno bylo jak v našich návštěvnických zařízeních, tak na známých turistických cílech – například u Černého jezera, na Březníku, Poledníku, u pramene Vltavy,“ popsal MF DNES mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Krásné počasí lákalo na Šumavě i k přespání v přírodě. „Bylo plno, zejména o prodlouženém víkendu, také na nouzových nocovištích,“ dodal Dvořák. Sedm vymezených míst rozprostřených napříč Šumavou od Nového údolí po Hůrku u Prášil je jako jediné místo určeno pro legální nouzové přespání na území národního parku.

Zvýšený nápor turistů podle Dvořáka překvapivě neznamenal nárůst přestupků. „Dá se říci, že se jednalo o jednotlivosti, hlavně co se týká špatného parkování nebo nelegálního táboření,“ uvedl Dvořák.

V září bylo plno i v našich nejvyšších horách, v Krkonoších. Nejnavštěvovanějším místem zůstává nadále vrchol nejvyšší hory Česka – Sněžka. Zatímco v roce 2022 se tu denně v průměru objevilo 1 445 lidí, ve sváteční podzimní dny to bývá okolo pěti až šesti tisíc denně. Podobně tomu bylo i letos. „Plno bylo i na dalších místech, na hřebenech nebo u pramene Labe,“ uvedl mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Zároveň připomněl: „Stále platí základní pravidla, že vše, co si do hor přinesete, si zase odneste zpátky do civilizace, v klidovém území národního parku se držte pouze na značených cestách a při svých túrách mějte své psí přátele bezpečně u sebe, ideálně na vodítku.“

Kouzlo neobjevených památek

Pro ty, co se chtějí davům radši vyhnout, má Drahný tradiční doporučení. „Pokud si chcete krkonošskou přírodu vychutnat opravdu v klidu, doporučujeme navštívit naše hory nejlépe ve všední den, ideálně pár dní zůstat a vynechat dny sváteční, například prodloužené víkendy,“ říká.

Podobně myslí památkáři na ty, kteří si chtějí užít zajímavých míst v klidu, a na svých internetových stránkách zveřejňují seznam „Neobjevených památek“. „Každá z neobjevených památek má své jedinečné kouzlo, každá vás osloví něčím jiným,“ slibuje Černá.