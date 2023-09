Hrady a zámky zdraží až o čtyřicet korun, i tak budou propouštět

Od února 2024 se zvýší základní vstupné v průměru o 10 procent, což představuje zhruba 20 korun na jednu vstupenku pro dospělého návštěvníka. Podle generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové se ale lidé mají připravit, že na některých místech to bude až o čtyřicet korun. Památkový ústav totiž dostane příští rok od ministerstva kultury méně peněz na provoz.

A s tím bude spojená i nutnost propouštění. Výpověď má dostat asi stovka lidí. „Propouštět se bude napříč NPÚ, nejvíce na pražském ústředí,“ objasňuje ředitelka. Ústav nyní zaměstnává zhruba 2 000 lidí.

Peníze na investice by měly zůstat stejné. Letos se nejvíce investovalo v Telči, a to 240 milionů korun, příští rok to budou stovky milionů v Litomyšli.

Památky ve správě Národního památkového ústavu navštívilo v letošním roce celkem 3,3 milionu turistů. Nejnavštěvovanějším objektem za prvních osm měsíců roku byl s 270 tisíci návštěvníky státní zámek Lednice. Za ním následují tradičně zámky Český Krumlov, Hluboká, Karlštejn a Valtice.