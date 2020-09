Přiznejme si, že jsme epidemiologicky rizikovou zemí, uvedl Petříček

Včera jsem měl možnost mluvit o průběhu pandemie ve střední Evropě s ministry zahraničí Slovinska , Slovenska a Rakouska . Chtěl bych shrnout pár bodů, které z tohoto jednání vzešly.



Je třeba si jasně přiznat, že Česká republika není v současné době v komfortní pozici. Naopak. Epidemiologická data jsou neúprosná. A jsou pod evropským drobnohledem. Denní nárůsty počtu nových případů jsou v relativních datech zdaleka největší ze všech zúčastněných zemí. Máme relativně tr...ojnásobný počet nakažených, než vykazuje Slovensko, Slovinsko nebo Maďarsko. Stejně tak dynamika růstu nových případů je zdaleka nejstrmější. Počet nových případů u nás poslední dny neklesá pod tisíc, dostali jsme se k hranici 1700, to je stejně jako v osmkrát lidnatějším Německu. Co do počtu obyvatel srovnatelné Maďarsko má denně stovky, Slovensko nebo Slovinsko desítky až maximálně dvě stě nových…