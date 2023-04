Česko rozšíří seznam největších bezpečnostních hrozeb, přibude Rusko a Čína

Na dokumentech, které definují české postoje, ambice a plány v bezpečnostní a obranné politice, pracují úředníci ministerstev obrany a zahraničí. Jde o Bezpečnostní strategii a Obrannou strategii, jejichž aktuálně platné verze jsou kvůli ruské invazi na Ukrajinu zastaralé. „Oba dokumenty explicitně uvedou původce největších hrozeb. Kromě terorismu tam budou Rusko a Čína,“ řekl Jireš.

Bezpečnostní strategie pochází z roku 2015, Obranná strategie z roku 2017. Na ně navazují další dokumenty, a to Dlouhodobý výhled pro obranu a Koncepce výstavby Armády ČR.

V dosavadních verzích strategických dokumentů se mluví nekonkrétně o „některých státech, které usilují o revizi stávajícího mezinárodního uspořádání“, respektive o Ruské federaci, která „na východě Evropy otevřeně realizuje své mocenské ambice, a to i za použití vojenské síly“. Přímé označení Ruska jako bezpečnostní hrozby pro Česko v dokumentech zatím není.

„V českém prostředí to posun je. Na druhou stranu to není nic překvapivého, protože nová strategická koncepce NATO je explicitní s ohledem na původce hlavních bezpečnostních hrozeb,“ podotkl Jireš. Česko jako členský stát Severoatlantické aliance loni v červnu na summitu v Madridu souhlasilo s novou strategickou koncepcí NATO. „Teď to pouze překlopíme do národních strategických dokumentů v oblasti obrany a bezpečnosti,“ doplnil Jireš.

NATO v nové strategické koncepci označuje Rusko za „nejvýznamnější a nejvíc přímou hrozbu pro alianční bezpečnost, mír a stabilitu v euroatlantické oblasti“. Aliance také uvádí, že už nemůže Rusko považovat za partnera. Čína je ve strategické koncepci NATO zmíněná poprvé, podle dokumentu představuje „výzvu pro alianční zájmy, bezpečnost a hodnoty“.