KOMENTÁŘ: Na dráze je stále zmatek. Jednu trasu můžete platit dvakrát

Asi před měsícem jsem cestoval vlakem ze Štětí do Prahy s přestupem ve Všetatech. V prvním vlaku, vypraveném Českými drahami jsem si zakoupil lístek do Prahy. Ve Všetatech jsem však přestoupil do vlaku společnosti Arriva, kde původní lístek neplatil. Musel jsem si tedy koupit novou jízdenku a trasu Všetaty–Praha jsem tak v podstatě zaplatil dvakrát.