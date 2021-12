Odborníci doporučili očkovat děti. Omezí se cirkulace viru v kolektivech

Společné stanovisko vydala České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), České pediatrické společnosti ČLS JEP, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.

Podle vydané zprávy riziko závažných komplikací a úmrtí na nemoc covid-19 je pro děti řádově nižší než pro dospělé. Covid probíhá u většiny dětí mírně nebo i bez příznaků. „U malé části dětí může být ale průběh komplikovaný, s nutností léčby v nemocnici, včetně potřeby intenzivní péče a vzácně končí i úmrtím,“ stojí ve stanovisku.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

K 6. prosinci bylo v Česku dokumentováno téměř 330 tisíc případů nemoci covid-19 u dětí mladších než 15 let, což znamenalo 14,8 procent ze všech věkových skupin.

Hospitalizováno bylo více než 1 250 dětí

Počet dětských případů a podíl dětských případů z celkového počtu pacientů s covidem na podzim prudce vzrostl, především kvůli vysoké infekčnosti cirkulující varianty a nízké proočkovanosti dětských věkových kategorií, uvádí stanovisko.

Věkově specifická incidence, na rozdíl od předchozích, je v podzimní epidemické vlně nejvyšší právě u dětí do 15 let věku. Hospitalizováno bylo více než 1 250 dětí ve věkové kategorii 0 až 14 let. Osm dětí v Česku na covid od začátku pandemie zemřelo, ve věku 0, 2, 4, 7, 10, 11, 16 a 17 let.

„Smrtnost ze zachycených dětských případů odpovídá 0,002 procent. V období od začátku pandemie do konce letošního května byl covid téměř jedinou příčinou dětských úmrtí z důvodu infekčního a vakcínami preventabilního onemocnění,“ uvádí závěry ČLS JEP.

Ta rovněž varuje, že akutního onemocnění způsobuje u dětí covid-19 dlouhodobé potíže označované jako “long covid” a multisystémové zánětlivé onemocnění.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9380 708,3 Případů 12. 12. 521 39,3 Aktivních případů: 21480 1622,0 Mrtvých 3100 234,1 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 12059 870,6 Případů 12. 12. 578 41,7 Aktivních případů: 26623 1922,0 Mrtvých 3734 269,6 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5593 868,4 Případů 12. 12. 173 26,9 Aktivních případů: 14156 2197,9 Mrtvých 2294 356,2 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3929 666,0 Případů 12. 12. 117 19,8 Aktivních případů: 9736 1650,5 Mrtvých 2109 357,5 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1198 406,6 Případů 12. 12. 42 14,3 Aktivních případů: 2561 869,1 Mrtvých 1540 522,6 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6754 822,7 Případů 12. 12. 299 36,4 Aktivních případů: 15528 1891,4 Mrtvých 2906 354,0 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4068 916,9 Případů 12. 12. 219 49,4 Aktivních případů: 9285 2092,7 Mrtvých 1363 307,2 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4587 831,5 Případů 12. 12. 347 62,9 Aktivních případů: 11575 2098,3 Mrtvých 1955 354,4 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4979 952,6 Případů 12. 12. 220 42,1 Aktivních případů: 13183 2522,3 Mrtvých 1637 313,2 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5105 1001,3 Případů 12. 12. 119 23,3 Aktivních případů: 12358 2424,0 Mrtvých 1510 296,2 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10715 898,9 Případů 12. 12. 481 40,4 Aktivních případů: 30035 2519,7 Mrtvých 4089 343,0 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5934 938,9 Případů 12. 12. 255 40,3 Aktivních případů: 17926 2836,3 Mrtvých 2057 325,5 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5811 826,6 Případů 12. 12. 212 30,2 Aktivních případů: 16698 2375,3 Mrtvých 1945 276,7 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10933 910,7 Případů 12. 12. 486 40,5 Aktivních případů: 28835 2401,8 Mrtvých 4312 359,2 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

„Většina dětí se syndromem PIMS-TS (MIS-C) vyžaduje intenzivní péči a podle literatury je smrtnost onemocnění kolem 1 až 2 procenta. V Česku je dokumentováno přes 250 případů PIMS- TS a žádné úmrtí. Riziko rozvoje PIMS-TS se pohybuje kolem 1 : 1100 dětí s prodělanou infekcí SARS-CoV-2,“ míní stanovisko odborných skupin.

Očkování omezí cirkulaci viru v kolektivech

V ní se rovněž píše, že děti významným způsobem přispívají k šíření infekce. „Ve větších kolektivech, např. školách, jsou příznivé podmínky pro šíření viru. Od dětí se pak infekce může přenést na více rizikové osoby, například učitele, rodiče a prarodiče. Očkování dětí též omezí cirkulaci viru v dětských kolektivech a také sníží možnosti vzniku nových variant viru,“ podotýká ČLS JEP.

Skupina rovněž zdůrazňuje, že vakcína pro děti je bezpečná. „Vakcíny používající technologii mRNA jsou u dětí a adolescentů bezpečné a dobře tolerované. Během klinických studií 3. fáze, na jejichž základě byla očkovací látka podmínečně registrována, nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky u adolescentů a mladistvých (ve věku 12 let a více), ani u dětí ve věku 5 až11 let. Běžné nežádoucí účinky jsou u dětí podobné jako u dospělých frekvencí i intenzitou,“ uvádí stanovisko s tím, že nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest v místě vpichu, únava a bolest hlavy.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo i návod, jak děti k očkování registrovat.