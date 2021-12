Lékaři i nemocnice se chystají na očkování dětí od pěti let. Čekají na vakcíny

Praktičtí lékaři pro děti a dorost už se chystají na očkování dětí. A také některé nemocnice. Zatím však čekají na vakcíny a informace. Zatím lze sice očkovat jen zaměstnance škol a děti starší 12 let, ale už od pondělí se má podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha otevřít možnost registrace také pro děti od pěti do jedenácti let.