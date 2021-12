Covid odkládá operace, čeká se i tři roky. Vydělávají na tom privátní kliniky

„Pokud bychom začali od ledna s ­plným sálovým provozem, pacienti na endoprotézu kolenního a kyčelního kloubu by přišli na řadu odhadem za téměř tři roky,“ konstatuje mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. Jeho slova přesně dokládají, co se teď v nemocnicích děje. Již tak rekordní čekací lhůty na operace se znovu prodlužují. Zvlášť to platí u výměn velkých kloubů, u kterých byly konkrétně v olomoucké fakultce čekací lhůty dva a půl roku.

Někteří se nechávají zapsat v několika zdravotnických zařízeních do čekací listiny a zbytečně blokují místa, ale pak se ani neodhlásí z výkonů. Dr. Pírka Stanislav Najman ředitel mladoboleslavské Kliniky