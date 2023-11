Česká pošta dokončila transformační plán, převezme agendy pracovního úřadu

Ministr vnitra Vít Rakušan společně s šéfem České pošty Miroslavem Štěpánem v úterý ráno představí transformační plán pošty. Ten má ukázat, jak bude podnik pracovat po dobu příštích tří let. Převzít by měl i některé agendy Úřadu práce, na poštu by mohli klienti chodit například pro dávky. K těmto krokům blíže promluví ředitel úřadu Daniel Krištof. Jejich brífink přinese iDNES.cz od 9:00 živě.