Potíže s doručováním v Aši nekončí, poštu lidé jezdí posílat do Německa

„Já jsem na sociálních sítích vyzval obyvatele, aby mi posílali konkrétní příklady a během tří týdnů jsem jich dostal více než šest desítek. Spoustu dalších připomínek pak lidé sdílejí na sociálních sítích,“ uvedl starosta.

Poznamenal, že situace není dobrá a doručování do Aše funguje opravdu špatně. Hodně si však slibuje od změny, která by měla nastat v novém roce. „Máme slíbeno od generálního ředitele Miroslava Štěpána, že doručovací středisko se má vrátit zpět do Aše,“ věří starosta v obrat k lepšímu.

V této souvislosti ředitel pošty požádal město, zda by mohlo pomoci s náborem zaměstnanců. „Já jsem tedy oslovil bývalé doručovatele a doručovatelky, dva nebo tři jsou ochotni se vrátit,“ podotkl starosta Kokoř. Současně bude nutné zajistit, aby se zásilky dostaly včas do Aše.

Chybějí snad lidé?

Připomněl, že spousta lidí má kvůli tomu, že služba nefunguje spolehlivě, velké potíže. „Nejde jenom o obyčejný dopis či pohled. Špatné je, že lidé nedostávají doporučená psaní v době, kdy čekají na novou platební kartu nebo na termín operace. Problémy mají úřady, banky i lékaři,“ popsal situaci Kokoř.

„Čím to je, o tom mohu jen spekulovat. Zřejmě nedostatkem zaměstnanců. Slyšel jsem, že na roznášení pošty jsou v Chebu určeni jen dva lidé, kteří ovšem nemají jen Aš, jezdí i jinam, třeba na Sokolovsko,“ pokrčil rameny starosta.

Trvá to už dva roky

Lidé, kteří posílají zásilky do zahraničí, už podle místostarosty Pavla Mataly jezdí na poštu do Německa. „Musel jsem poslat do Německa pozvánky, podal jsem proto dva dopisy v Selbu. Za oba jsem zaplatil 1,6 eur a druhý den byly na místě. To mne opravdu mile překvapilo,“ poznamenal.

Problémy s doručováním začaly v Aši před dvěma lety, kdy Česká pošta rozhodla o centralizaci služeb a soustředila je do svého chebského depa. Na změnu tehdy doručovatelé zareagovali výpověďmi.