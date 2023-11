Česká pošta ustoupila od nákupu PNS. Správní řízení se zastavilo

Pošta podala proti zákazu transakce rozklad k předsedovi úřadu, nyní ale svůj návrh stáhla a předseda ÚOHS Petr Mlsna tak rozhodnutí první instance zrušil a zastavil správní řízení. ÚOHS o tom pondělí informoval v tiskové zprávě.

„Úřad v prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že spojení by vedlo k vytvoření podniku s dominantním postavením, což by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích doručování zásilek obyčejného psaní, doručování zásilek adresného direct mailu, doručování zásilek neadresného direct mailu, distribuce předplatného a doručování tiskových zásilek. Proti rozhodnutí byl podán rozklad, o němž rozhodoval předseda úřadu. Po stažení návrhu na povolení spojení ze strany České pošty předseda řízení zastavil,“ uvedl antimonopolní úřad v tiskové zprávě.

Plán neschválila ani dozorčí rada

ÚOHS začal spojení posuzovat v říjnu roku 2021. Zákaz spojení dvou firem bylo z jeho strany extrémním opatřením, které používá pouze ve výjimečných případech, u nichž by hrozilo podstatné narušení hospodářské soutěže.

Letos v březnu plán koupit PNS neschválila dozorčí rada České pošty. Ministr vnitra Vít Rakušan počátkem února oznámil, že stát letos zahájí rozsáhlou transformaci České pošty. Do dvou let by se měla rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Proces má být hotový v roce 2025 a vyjde na víc než osm miliard Kč.

Pošta čeká ztráty

Státní podnik přistoupil také ke zrušení asi deseti procent poboček, ke konci června jich zavřel 300 z původních 3 200. Pošta zaměstnávala téměř 23 000 lidí, ke konci května zrušila v souvislosti s rušením poboček 924 míst. Nyní zaměstnává 21 000 lidí, provozuje 2 900 poboček a letos očekává provozní ztrátu okolo 300 milionů korun, o 600 milionů nižší než loni.

První novinová společnost je největším distributorem tisku do prodejní sítě v ČR a po fúzi se společnostmi PNS Grosso a Mediaservis také největší alternativní společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou Mafra (37,51 procenta), Vltava Labe Media (35 procent) a Czech News Center (27,02 procenta). Za rok 2020 vykázala ztrátu 175 milionů korun, což bylo o 42 milionů méně než v roce 2019. Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje téměř 14 000 prodejních míst v ČR.