Když cesta k urně zabere celý den a prodraží se. Jak volí Češi v zahraničí

Šestadvacetiletá Alice Havlovicová pracuje v Amsterdamu jako konzultantka pro mezinárodní firmu. V Nizozemsku žije už přes tři roky a volit byla také vloni. Aby mohla vhodit svůj hlasovací lístek do urny, musí cestovat do hodinu a půl vzdáleného Haagu.

„Letos jsem o voličský průkaz žádala přes datovou schránku, takže byl celý proces mnohem jednodušší. Vždycky je to pro mě překvapení, ale milé překvapení, když v Česku něco funguje digitálně,“ konstatuje s tím, že datová schránka jí celý proces výrazně zjednodušila. Voličský průkaz si tak vyzvedla přímo na ambasádě. „Bude zvláštní zase slyšet kolem sebe češtinu,“ směje se.

„Dlouho jsem nevěděla, jestli volit Pavla nebo Nerudovou. Oba dva mají dobré názory,“ dodává s tím, že se rozhodovala skoro až do poslední chvíle. „Vloni i letos jsem si v Haagu udělala fajn den,“ uzavírá.

Fronta byla až ke dveřím

Získat voličský průkaz bylo jednoduché také pro Lenku Marii Vomočil, která už patnáct let žije mimo Českou republiku, a z toho pět let v Thajsku. „S českou ambasádou mám vždy jen ty nejlepší zkušenosti,“ říká.

„Co se týče připravenosti ambasády a průběhu voleb, musím uznat, že všechno bylo profesionálně připravené a proces byl příjemný,“ dodává. O volby je v zemi zájem a při otevření volební místnosti byla na ambasádě dokonce fronta.

Větší obavy má z výsledků voleb. „Sleduji průzkumy a děsí mě, kolik lidí bude stále volit Andreje Babiše, po zkušenostech, které s ním máme,“ vysvětluje.

„Doufám, že se této hrozbě snad vyhneme. Strašně si přeji mít prezidenta, na kterého můžu být pyšná,“ dodává.

„Musím přiznat, že jsem u voleb prezidenta poprvé, protože jsem to v minulosti tolik nesledovala. Ale s přibývajícím věkem mi dochází, jak je důležité dostavit se k volbám. Také jsem tatínkovi před jeho smrtí slíbila, že udělám vše pro to, aby se Babiš na hrad nedostal,“ uzavírá s tím, že pokud někdo nevolí, nemá právo si stěžovat na výsledky voleb.

Volit hlavně proti Babišovi

Hlas šla do volební urny hodit také historička Anna Hájková, která žije v Londýně. „Budu volit Petra Pavla,“ říká s tím, že jí přijde přesvědčivější než Danuše Nerudová. „Ale myslím si, že zásadní je, že v těchto volbách máme dva velmi silné kandidáty, kteří jsou oba pozitivní. Je jasné, že to Babiš nevyhraje, jen se dostane do druhého kola,“ konstatuje s tím, že jde volit hlavně proti němu.

Co se týče cesty na ambasádu, podotýká, že musí přes celé město. „Je to opruz. Trvá to skoro hodinu, navíc musím platit peníze za dopravu. Volit je demokratická povinnost a privilegium a dělám to ráda, i když to znamená jet přes celé město,“ konstatuje. Na ambasádě volí už poněkolikáté a samotný proces probíhá bez problémů.

Celodenní cesta přes celé Německo

Zakladatelka České školy bez hranic Rhein-Main ve Frankfurtu nad Mohanem Kateřina Spiess-Velčovská žije od roku 2002 v zahraničí. V sobotu k volební urně musí urazit nákladnou a náročnou celodenní cestu do Düsseldorfu i se dvěma malými dětmi.

„Do Düsseldorfu jedeme zítra na otočku. Vstáváme ve čtyři hodiny ráno a vrátíme se kolem 22. hodiny večer. Za jízdenku k volbám dám kolem 160 euro (3 840 korun), a to se ještě musí připočítat místní doprava,“ vypočítává. Navíc musí cestovat se svými dětmi ve věku šest a devět let. „Pokud bych jela sama, musela bych si najmout babysitterku, což by mě vyšlo mnohonásobně více... Jakákoliv cesta k volební urně je pro mě velkou logistickou i finanční výzvou,“ konstatuje.

„Mám právo volby, ale cesta dostání tohoto práva je podle mého názoru nedůstojná a neakceptovatelná. Nemožnost distanční volby ve 21. století je naprosto nepochopitelná. Nejen pro mě, ale také cizojazyčné okolí,“ popisuje s tím, že její náklady se mohou v horizontu deseti let vyšplhat i na částku přes dva tisíce euro (téměř 50 tisíc korun).

„Osobně mi připadá velmi smutné, že ačkoliv mi ze zákona přísluší mít stejná práva jako občan žijící v ČR, prakticky je situace zcela odlišná,“ uzavírá.

Cesta k volbám za patnáct tisíc

Blanka Varma žije trvale v Bombaji. Do Dillí, kde je ambasáda, to má letadlem dvě hodiny. „Ztratím celý den a bude mě to stát kolem patnácti tisíc,“ říká. Volit ale chce, jenže z finančních a časových důvodů je pro ni letět na obě kola nemyslitelné.

„Indie je velká země a pro Čechy, kteří žijí třeba na jihu, budou volby mnohem dražší. Nestihnou ani zpáteční let, takže k tomu budou muset trávit noc v hotelu,“ přiblížila situaci, kterou by vyřešila korespondenční volba.

„Štve mě, že někteří lidé doma volit nejdou, a to to mají za rohem,“ říká. „Občas také slýchávám, že nežijeme doma, a tedy nerozumíme aktuální politické situaci. To ale není pravda. Kdo chce, sleduje dění, a navíc ho může porovnat s děním ve světě,“ dodává.