Beru to jako turnaj s napětím, míní o sčítání hlasů ve volbách Rey Koranteng

„Mě politika baví, je to můj obor, já to beru jako turnaj. Někdo sleduje hokejový zápas a nervuje se, a nejde o nic kromě platu sportovců, tady sledujeme volby a rozhoduje se do velké míry, jak bude vypadat tato země. Berte to jako turnaj, s napětím, zklamáním, překvapením, emocemi,“ prozradil Rey Koranteng před vysíláním sobotního speciálu Cesta na Hrad.

Moderátor Televizních novin se rovněž pokusil srovnat moderování hlavní zpravodajské relace a volebního speciálu. „Je to úplně jiná disciplína. To je jako kdybychom srovnávali, řekněme vytrvalostní běh a sprint. Je to mnohem delší, je to mnohem více improvizace. I když se to všechno cvičí, je to finále více méně improvizace,“ poznamenal.

První plán, jak bude vypadat letošní Cesta na Hrad vznikl už v únoru 2022. „Schválili jsme plán, znali jsme jaké dny chceme do vysílání nasadit konkrétní pořady. Pak jsou to měsíce příprav. Skutečně těch příprav je hodně, od produkčních, techniků, kameramanů, operátorů přenosových vozů a satelitních vozů. Je to pro nás obrovsky velká akce, na kterou se teď soustředíme sto procenty,“ připojil šéf zpravodajství Novy Michal Kratochvíl.

Dodal, že jen ve zpravodajství televize Nova se do volebního speciálu zapojí stovky lidí. Komerční televize bude vysílat živě nejen ze studia, ale i z volebních štábů kandidátů a ze satelitního místa na pražském Alšové nábřeží.

„Je to vrchol práce. Obecně prezidentská volba české diváky zajímá hodně a já bych to přirovnala k nějakému mistrovství, takže i pro nás je to velice zajímavé a děláme všechno proto, aby to diváky těch mnoho hodin bavilo,“ slíbila moderátorka Michaela Šmídová.