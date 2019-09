Bouřky zaměstnávají hasiče, ve středních Čechách měli přes dvacet výjezdů

Výstraha ČHMÚ Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí):

Platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj (Kralovice, Rokycany), Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Kraj Vysočina od neděle od 11 hodin do půlnoci z neděle na pondělí. Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Prahu, Středočeský kraj (Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Rakovník, Říčany, Slaný), Ústecký kraj (Bílina, Litoměřice, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec), Liberecký kraj (Česká Lípa), Královéhradecký kraj (Hořice, Hradec Králové, Jičín, Nová Paka, Nový Bydžov), Pardubický kraj (Holice, Pardubice, Přelouč), Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj v neděli od 12 do 19 hodin. Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj od neděle od 15 hodin do pondělí do 6 hodin. Vydatný déšť (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj v pondělí od 6 do 18 hodin.