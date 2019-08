Meteorologové varují před vedrem, závěr prázdnin doprovodí i bouřky

Děti si finále prázdnin o víkendu užijí s počasím jako na houpačce. Teplé počasí a tropické teploty budou ojediněle doprovázet i silné bouřky, které mohou mít úhrny kolem 40 mm, Pak bude následovat ochlazení i o víc než deset stupňů a místy trvalejší déšť.

„O víkendu k nám bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu až jihozápadu, v neděli během dne začne počasí u nás ovlivňovat od západu studená fronta. Nejvyšší teploty budou v sobotu většinou mezi 28 a 32 stupni Celsia, v neděli vystoupají až 33 stupňů,“ předpovídají meteorologové.



Bouřky se objeví hlavně v neděli odpoledne a večer v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v neděli večer a v noci na pondělí. První školní den tak dětem proprší, silné bouřky budou totiž postupně přecházet do trvalejších srážek ve východní polovině území.



Vedro vystřídají bouřky a pád teplot o několik stupňů

Výstraha ČHMÚ pro vysoké teploty platí od sobotního poledne až do nedělního večera pro Prahu, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Jihomoravský a Zlínský kraj. V neděli dopoledne se k tomu přidá i výstraha před bouřkami, kdy by přívalové deště mohly rozvodnit menší potoky a říčky. Voda by tak mohla natéct do sklepů, podchodů, podjezdů a dalších míst.

V nárazech může podle meteorologů silný vítr také lámat větve stromů a místy se mohou objevit i kroupy a blesky. Výstraha před bouřkami platí až do půlnoci z neděle na pondělí, na jihu Moravy až do pondělního rána.