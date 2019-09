Teplé počasí v Česku zůstane. Výrazněji se ochladí až v půlce října

Nadprůměrné teploty meteorologové očekávají v týdnu od 23. září - průměrné nejvyšší denní teploty by se měly držet okolo 20 stupňů Celsia. Začátek října má být teplotně průměrný, s denní maximální teplotou okolo 17 stupňů Celsia. Ochlazoval by se mělo až od 7. října, kdy by průměrná denní teplota měla klesnout na necelých čtrnáct stupňů Celsia.

„V prvním týdnu se očekává jen minimum srážek, během předpovědního období bude srážek zvolna přibývat. V první polovině října se budou týdenní srážkové úhrny pohybovat kolem dlouhodobého normálu,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Období od 16. září do 13. října by podle nich mělo být srážkově podprůměrné.



Dlouhodobá průměrná teplota v nadcházejících čtyřech týdnech je 11,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v tomto období v roce 1972, kdy teploměr vystoupal v průměru jen k 7,6 stupně. Naopak nejtepleji bylo v roce 2006 s průměrnou teplotou 13,5 stupně Celsia.