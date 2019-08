Od pondělí se zchladíme, teploty spadnou o více než 10 stupňů Celsia

V pondělí ukáže teploměr v Čechách jen 16 až 21 stupňů Celsia, pořád se ale jedná o standardní průměr a běžné zářijové počasí by se mělo držet několik následujících týdnů.

„Průměrné týdenní teploty by se i přes citelné ochlazení i tak měly v následujících týdnech pohybovat kolem hodnot běžných pro danou roční dobu, případně mohou být mírně nad dlouhodobými průměry,“ předpovídají meteorologové ve své měsíční prognóze.



Vyprahlé Česko by také měl svlažit déšť. Podle předpovědi budou srážky průměrné a pršet má nejvíce v prvním týdnu. Celkový úhrn srážek by měl být podle meteorologů do 67 milimetrů, průměr je kolem 53 milimetrů.



První týden se ochladí, ale jinak bude teplo

Rekordní srážky během následujících čtyř týdnů pravděpodobně nepadnou. Nejvíce napršelo v roce 2007, kdy na zem během září spadlo 114 mm srážek. Nejméně naopak v roce 1959, to byly jen dva mm srážek.

Dlouhodobá průměrná teplota v nadcházejících čtyřech týdnech je 13,3 stupně Celsia. Nejchladnější zářijové dny zažili Češi v roce 1996, kdy teploměr vystoupal v průměru jen k deseti stupňům. Naopak nejtepleji bylo o tři roky později s průměrnou teplotou 16,7 stupně Celsia.

Měsíční výhled ČHMÚ zakládá svůj měsíční výhled na statisticko-analogické metodě, která neudává předpověď přesných teplot ani srážek. Vychází ze všech naměřených údajů na našem území od roku 1951 a ukazuje tak pouze trend ve vývoji počasí, tedy pravděpodobnost srážek a vývoje teplot v porovnání s průměrem v daném ročním období. Pro lepší orientaci v grafech můžete použít náš návod.