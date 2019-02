Konec sporu o bydlení. Sobotka přišel o byt pořízený z náhrad

„Ano, používal jsem je k tomu,“ uvedl Sobotka na začátku července 2009 k financování bytu pomocí poslaneckých náhrad. Na svou obhajobu doplnil: „Pro využití prostředků není stanovené žádné přesné pravidlo. Neznám ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval. Zákon jsem neporušil.“

Necelých deset let po tomto legendárním výroku si nyní Sobotka může od kauzy pomyslně oddechnout. 25. ledna se totiž v katastru nemovitostí objevila dohoda o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu a byt, kvůli kterému bývalý premiér čelil ve Sněmovně posměchu, připadl jeho exmanželce.

„Bytovou jednotku získává do svého výlučného vlastnictví Olga Sobotková,“ píše se v dohodě, kterou má MF DNES k dispozici. Sobotka vyrovnání nekomentoval.

Manželství Olgy a Bohuslava Sobotkových bylo rozvedeno loni v září. Pár se rozešel rok předtím.

Byt 4+kk o velikosti 119,5 m2 s terasou o rozloze 176,3 m2 si Sobotkovi pořídili na konci října 2008. Podle majetkového přiznání, které v té době zveřejnil, si na koupi půjčil pouze 1,9 milionu korun. Zbytek podle svých slov financoval z úspor.

„Do roku 2003 jsem byl svobodný a měl jsem jen minimální výdaje,“ vysvětloval například Právu Sobotka, který byl do Sněmovny zvolen v roce 1996. Od té doby do roku 2009 podle svých slov naspořil tři miliony. Od roku 2003 se totiž jeho měsíční příjem pohyboval od 71 tisíc korun (poslanec) do 110 tisíc korun (ministr).

„Nečinilo mi tedy žádný problém ušetřit desítky tisíc korun měsíčně. Zvláště pokud naší rodinnou prioritou bylo právě pořízení vlastního bytu,“ snažil se vysvětlovat své úspory poté, co vyšla najevo koupě luxusního bytu v pražských Stodůlkách.

Protože jeho vyjádření působilo ale dost nedůvěryhodně, musel nakonec přiznat, že nemovitost pořídil i díky poslaneckým náhradám. Ty dostávají poslanci k řádnému platu a jsou určeny třeba na dopravu zákonodárce. Kvůli náhradám si Sobotka oproti ostatním poslancům třeba nepřevzal od Sněmovny auto určené pro funkcionáře a dál jezdil vlastní octavií na jih Moravy, kde měl trvalé bydliště a regionální poslaneckou kancelář.

Já nic, já muzikant

Sobotka jakékoliv nařčení, že by se kdy dopustil něčeho nezákonného, odmítal. Navzdory tomu mu byla aféra z roku 2009 připomínána po celou dobu jeho politické kariéry. Dokonce čelil podezření, že luxusní byt získal „za odměnu“ za to, že coby tehdejší ministr financí pomohl Zdeňku Bakalovi k získání těžební společnosti OKD.

Dnes Sobotka může být relativně v klidu. Kromě toho, že už není v politice, nevlastní ani kontroverzní byt, který už patří jen jeho bývalé manželce Olze Sobotkové.

VIDEO: Bývalý premiér Sobotka se přestěhoval do Vyškova na Moravě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sobotka v současnosti působí jako konzultant a poradce. Jedním z jeho významných klientů je podle webu Neovlivni.cz bývalý poslanec Federálního shromáždění Jan Vild. Expremiér Sobotka u něj funguje v roli finančního šéfa jedné z jeho firem, která obchoduje se zdravotnickými potřebami a přístroji.



Podle Lidových novin expremiér po odchodu z funkce lobboval v Číně. Pracoval tam pro farmaceutickou společnost BTL. Sešel se s čínskými zástupci výzkumného střediska pro státní rozvoj i náměstkem ministra zahraničí. Hovořili mimo jiné o rozvoji „zpravodajských a digitálních technologií“ v Číně.

Sobotka se nicméně nechává slyšet, že klientů má víc. Jejich jména si ale nechává pro sebe. Na dotazy MF DNES ve čtvrtek neodpověděl. Bez komentáře tak zůstaly i otázky týkající se dalšího vyrovnání s exmanželkou, s níž už loni v květnu uzavřel dohodu o úpravě majetkových poměrů, bydlení a výživného po rozvodu. Sobotka se po odchodu z politiky stáhl do ústraní. Ve Vyškově si za 2,2 milionu korun koupil byt, který financuje pomocí zhruba milionové hypotéky.