Majetek od vraha jí nevadí, zlobí se Ďuričko na dceru. Spor s ní prohrál

Soudkyně Zuzana Barochová upozornila, že pro rozhodnutí ve sporu bylo klíčové, zda obdarovaná Ďuričkova dcera Nicole porušila ve vztahu k otci (dárci) hrubým způsobem dobré mravy.

„Nejde o jakékoliv nevhodné chování nebo pouhý nevděk, ale o porušení dobrých mravů, které je soustavné nebo má značnou intenzitu,“ vysvětlila soudkyně. Jedná se například o fyzické násilí, hrubé urážky či neposkytnutí potřebné pomoci.



Ničeho takového se podle názoru soudu v tomto případě dcera vůči otci nedopustila. „Žaloba není důvodná. Podmínky pro vrácení daru nebyly naplněny,“ rozhodla soudkyně. Rozsudek není pravomocný. Ďuričko, který se z účasti u středečního vyhlášení rozsudku omluvil kvůli práci v zahraničí, zřejmě podá odvolání.



Ďuričko zastřelil Václava Kočku mladšího 9. října 2008 v pražské restauraci Monarch. Po činu skončil ve vazbě. O dva týdny později ve vazební věznici daroval dceři Nicole nemovitosti za zhruba 10 milionů korun. Mladá žena s ním ale postupem času zcela přerušila kontakt, což se Ďuričkovi nelíbí.



„Mám pět dcer, nemám jen jednu. Denně teď přemýšlím o tom, proč jsem dal majetky, které jsem měl, jen té jedné. Uvědomil jsem si, že jsem k tomu byl přinucen. A to neustálými prosbami a hrozbami mé bývalé ženy Zuzany a dcery Nicole,“ tvrdí bývalý podnikatel.

Ďuričkovy dcery Adriana - je nejmladší, narodila se v prosinci 2008, v době, kdy byl ve vazbě. "Uhájila si tátu ve škole, před kamarádkami. Pravidelně se vídáme, chodíme třeba do aquacentra. Jsem pyšný, že ji mám, že mi říká táto,“ popisuje Ďuričko. Souhlasil se změnou jejího příjmení, aby neměla v životě problémy. Anna - ročník 2004. S touto čtrnáctiletou dcerou se Ďuričko také vídá. I na její přejmenování kývl. Nicole - narozená v roce 1990. Studovala Literární akademii v Praze. Věnuje se psaní, fotografování, zajímá se o filosofii.

Ďuričko jí před jedenácti lety daroval svůj majetek a nyní se s ní soudí. V kontaktu nejsou.

Martina - ročník 1974. „Martina má opravdu chronický strach z vendety (pomsty klanu Kočkových). Bojí se o svoji dceru. Žije v utajení, ale internetový kontakt s ní mám. Když se máme setkat, tak jenom v zahraničí,“ říká o ní Ďuričko.

Yveta - narozená v roce 1971. Ďuričkova nejstarší dcera je veřejně činná. Kandidovala v Praze 13 za ANO 2011. Ve volbách uspěla, je zastupitelkou. S otcem je v kontaktu.



„Daroval jsem dceři Nicole nejen pozemky a své podíly ve dvou domech, ale i vybavení těchto nemovitostí. Věřil jsem, že mi bude oporou v době, kdy jsem byl ve vězení, ale hlavně až se vrátím,“ pokračuje.

V dubnu 2017, půl roku před tím, než byl na podmínku propuštěn z věznice, požádal dopisem dceru o finanční dar, aby měl nějaké peníze do začátku. Dcera peníze neposlala. Nereagovala, ani když vyšel z vězení. Nezajímalo ji prý ani úmrtí jeho rodičů, tedy její babičky s dědečkem.



„Opravdu to cítím jako morální újmu. Co víc mi může ublížit? Bral jsem ji jako vyvolenou. Věřil jsem, že mě dochová jako tátu. Nevím, co se stalo. Doufám, že soud to objasní,“ prohlásil loni v prosinci v jednací síni Ďuričko.



Právní zástupce jeho dcery u soudu argumentoval tím, že Nicole získala majetek, který byl společným jměním jejích rodičů. „Po rozvodu v roce 2003 se dohodli, že ho převedou na dceru, až jí bude 18 let. Shodou okolnosti, se žalovaná (Nicole) dožila plnoletosti v době, kdy žalobce vraždil. Vražda zásadním způsobem ovlivňuje rodinné vztahy. Postupně byla žalovaná přesvědčena, že její otec skutečně vraždil (a nikoliv že se dopustil zabití v sebeobraně, pozn. red.). To musí zanechat stopy v psychice mladého člověka, nehledě na to, že problematický vztah s otcem měla už dřív,“ uvedl její advokát.

Už v průběhu výkonu trestu podle něj začal Ďuričko útočit na majetek dcery. „Pokud komunikoval se žalovanou, tak hlavně proto, aby získal nějaké finance. To samozřejmě nemůže podpořit hloubku vztahu,“ doplnil právník.



Dcera se prý k otci chovala vždy korektně. „Nepopíráme, že vztahy nejsou hluboké. Nikdy ho ale nepomlouvala, nikdy se k němu nevyjadřovala do médií, nezasahovala do jeho života, nechala ho žít jeho život a očekávala, že on udělá ve vztahu k ní to samé.“



Advokát také zpochybňuje, že Ďuričko má existenční problémy. „V roce 2017 tvrdil do znaleckého posudku, že všem ostatním dcerám, každé z nich, rozdal majetek za sedm milionů. Pokud je to pravda, jistě se mohou o svého otce postarat. Také tvrdil, že ve vězení rozdal dva miliony svým spoluvězňům. Takto nejedná nemajetný člověk,“ dodal právní zástupce Ďuričkovy dcery.

Soud se ve sporu postavil na stranu žalované Nicole. „Chování žalované k žalobci bylo jednoznačně ovlivněno vývojem jeho trestního stíhání, kdy žalovaná přestala věřit jeho verzi neúmyslného zabití. Soud vzal v úvahu i velmi křehký věk žalované v době, kdy se toto všechno dělo,“ uvedla soudkyně Zuzana Barochová. „Přijetí daru ji (dceru) nezavazuje k plnění jakýchkoliv žádostí žalobce, když nejsou věrohodně podloženy,“ doplnila s tím, že se otec mohl obrátit na další dcery.



Ďuričko zastřelil Václava Kočku mladšího na oslavě po křtu knihy tehdejšího lídra ČSSD Jiřího Paroubka. Za vraždu si měl odsedět 12,5 roku vězení, ale na podzim 2017 byl po devíti letech propuštěn. Soud mu uložil sedmiletou zkušební dobu.



Ďuričko podal žalobu v červnu 2018, soud začal spor řešit v prosinci: