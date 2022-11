Spolužák generála Pavla: Proč jsem se rozhodl promluvit o minulosti

Proč jste se teď rozhodl promluvit o minulosti generála Pavla?

Z mé strany nejde o snahu mu ublížit nebo se mu za něco pomstít.

Ale vypadá to tak.

Ale tak to vůbec není. Vystoupil jsem, protože jsem s ním nějakou dobu byl a nelíbí se mi, jak teď vystupuje, omlouvá se za to, že byl v KSČ, a tak dále. Za co se ale vlastně omlouvá? On někomu ublížil? On někoho zastřelil? Proč to dělá? To byla přece jeho určitá životní etapa. Tak proč ji teď tají, omlouvá se.