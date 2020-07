Koronavirus je víc v horách než u moře, řekl Babiš k návratu nakažených Čechů

„Dva případy přišly z Chorvatska. Mluvil jsem s paní Rážovou, ten výskyt je hlavně v horských oblastech a u moře toho moc není,“ uvedl Babiš s odvoláním na hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou.

Kromě Srbska a Černé Hory aktuálně Česko na cestovním semaforu dává červenou ještě Švédsku. Také při návratu z této skandinávské země tak Češi musí podstoupit test na covid-19 či strávit dva týdny v karanténě.

Nepříjemnost čeká turisty při cestování do Řecka. To bude od úterý po všech, kdo se tam vypraví pozemní cestou, požadovat negativní test na koronavirus. Cestující letadlem či lodí bude kontrolovat namátkově. Při cestě do Řecka, stejně jako do Španělska, musí lidé ještě před cestou vyplnit formulář a obdrží QR kód, kterým se v těchto zemích musí prokázat. Omezení pro české turisty po EU platí při cestách do Lotyšska, Estonska a na Kypr.

Na podporu hotelům dáme 4 miliardy, řekl Babiš

Premiér Babiš také potvrdil, že jeho vláda schválí speciální pomoc českým hotelům, které musely zavřít kvůli opatřením proti šířením koronaviru.

Premiér Andrej Babiš si užívá bahenní lázně (11. 7. 2020)

„Chceme pomoci našemu cestovnímu ruchu, takže předpokládám, že paní ministryně to předloží buď v pondělí, nebo tu další vládu. Počítáme s dotací na jeden pokoj od sta do čtyř set korun, celkově by nás to mělo stát 4 miliardy a to je další konkrétní věc, kde chceme pomoci cestovnímu ruchu,“ řekl Babiš. Program má na vládu předložit ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Covid ubytování bude po domluvě s ministerstvem financí předložen po podpisu státního rozpočtu panem prezidentem,“ sdělila iDNES.cz mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.

Změnu rozpočtu a navýšení jeho schodku na půl bilionu korun schválili poslanci minulý týden ve středu.