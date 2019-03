Babiš podpoří žádost Velké Británie o odklad odchodu z Evropské unie

Později v Senátu řekl, že Velká Británie požádá o krátký odklad svého odchodu z unie, nejdéle do 30. června. „Krátké prodloužení je nejdéle do 30. června. To znamená, že Velká Británie neuspořádá volby do Evropského parlamentu, jejich mandáty se rozpustí a nebudou od 2. července zastoupeni v Evropském parlamentu,“ řekl Babiš, když senátory seznamoval s pozicemi České republiky pro jednání Evropské rady.

„Zastáváme stanovisko, že brexit bez dohody je to nejhorší, co by nás mohlo potkat,“ uvedl premiér a šéf hnutí ANO. Za nejvýhodnější pro Česko by považoval, aby se v Británii uskutečnilo druhé referendum o odchodu a Britové se vyslovili pro setrvání v unii. „Při prvním referendu v mediálním prostoru byly různé dezinformace, lidé byli nějak ovlivnění, možná tam byly nějaké cizí vlivy,“ řekl Babiš novinářům.

„Druhá jediná možnost, alespoň pro mě, je, že bude Velká Británie akceptovat to, co se vyjednávalo dva a půl roku,“ řekl předseda vlády. Brexit bez dohody označil za katastrofu. Připomněl zvláštní zákon upravující práva Britů v Česku, který schválily obě parlamentní komory a počátkem března ho podepsal prezident Miloš Zeman.



Podle britských médií by britská premiérka Theresa Mayová měla požádat o odklad brexitu nanejvýš do 30. června, aby se Londýn nemusel zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu. Pokud by k odkladu nedošlo, opustila by Británie Evropskou unii 29. března.

Senátor Václav Hampl řekl, že z jeho pohledu by bylo možné brexit odložit, ale jen do dne konání voleb do Evropského parlamentu, jinak by se jich podle něj Velká Británie měla zúčastnit. „Je ale možné, že politici při jednání Evropské rady to budou vidět jinak,“ řekl v Senátu Hampl.