Autovraky mizí z ulic. Některá města se je učí dražit, v jiných levitují

Zákon předloni definoval, co je autovrak – stačí, aby vůz byl nepoužívaný a měl nejméně půl roku propadlou technickou kontrolu. Dříve muselo takové auto být vyhořelé, zdemolované nebo mu kus musel chybět. To nyní ze zákona vypadlo a města mohou likvidovat i vozy, které se do škatulky „vrak“ dříve nevešly, přitom jimi zjevně jsou.