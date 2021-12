Města v Karlovarském kraji bojují s autovraky, v Ostrově jsou důslední

Boj s vraky většinou vedou městské policie. Ta ostrovská je v tomto ohledu velice aktivní.

„Jsem přesvědčený, že patříme mezi nejdůslednější městské policie zabývající se touto problematikou,“ uvedl velitel ostrovských strážníků Ladislav Martínek. Přesto se i on a jeho kolegové setkávají s kritikou, zejména co se doby odstranění vraků týká. Někdy to trvá i půl roku.

„Postupujeme přesně dle kuchařky, kterou nám zákonodárci poskytli. Na městské policii máme určeného strážníka, který se přímo specializuje na tuto problematiku a úzce spolupracuje s úředníky městského úřadu,“ vysvětlil velitel.

Vraky v Ostrově odtahují jak na základě zákonů, tak při blokových čištěních ulic. „Jsem přesvědčený, že i naše preventivní činnost vede k tomu, že odstraněných vozidel je mnohem více. Mnoho řidičů si totiž vrak odklidí již po naší první výzvě, kdy dáváme občanům šanci vyřešit si věc osobně bez nutnosti našeho zásahu, což je pro všechny zúčastněné strany výhodné,“ doplnil velitel ostrovské městské policie.

V krajském městě letos řešili 12 případů dlouhodobě odstavených vozidel. „Zjišťovali jsme jejich majitele a vyzvali je k odstranění. Čtyři z nich jsme odtáhli kvůli blokovým čištěním nebo proto, že vozidlo začalo být vrakem a majitel do půl roku nereagoval na výzvy města,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Majitelé podle něj uposlechli výzvy v pěti případech, dvě vozidla zmizela z ulic, tři si jejich majitelé vyzvedli po zaplacení odtahu na odstavném parkovišti.

„Zbývá nám tedy jedno letošní odtažené vozidlo na odstaveném parkovišti a sedm vozidel v ulicích, kde čekáme na reakci majitele nebo marné uplynutí lhůty,“ doplnil mluvčí.

Co je vrak Podle zákona je vrakem vozidlo zjevně technicky nezpůsobilé, dále vozidlo nacházející se mimo pozemní komunikaci, kde může poškodit nebo ohrozit životní prostředí, nebo vozidlo na veřejně přístupném místě, kde narušuje vzhled obce. Vrakem je také vozidlo, které není možné identifikovat podle identifikačního čísla. Je rovněž zakázáno odstavovat vozidla s více než šest měsíců propadlou technickou kontrolou.

Vedle toho ovšem na odstavném parkovišti stojí dalších 35 odtažených vozů. „Paradoxně i u nich běží lhůty, protože během lockdownů byly zastaveny,“ dodal Jan Kopál.

Na chebské radnici evidují v letošním roce dokonce 109 vozidel, která splňují kritéria vraku. Dvaapadesát případů se podařilo vyřešit, ale 35 aut nechala městská policie odtáhnout. Jen pro šest z nich si jejich majitelé přišli.

„Autovraky, které byly odtažené, jsou z větší části ekologicky zlikvidované,“ popsal situaci v Chebu ve své zprávě Jiří Váchal z útvaru pro řešení přestupků chebské městské policie.

Další možností, jak s odtaženými autovraky naložit, je jejich prodej v dražbě. „Z ekonomického hlediska jsme zatím dražbu nedoporučili, neboť většinu vozidel si odstranili sami nalezení vlastníci a zbytek vozidel byl v tak zoufalém stavu, že bylo ekonomičtější tyto vozidla zlikvidovat,“ řekl za Ostrov velitel městské policie Ladislav Martínek.