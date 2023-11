V sociálních službách chybí tři tisíce lidí, třikrát víc než před třemi lety

Komentáře k práci v sociálních službách: Zájemců o práci je dost, ale jedná se o pracovníky se vzděláním mimo sociální oblast. Po zaučení práci nezvládají, nemají trpělivost a dostatek zodpovědnosti.

Chybí především kvalitní zaměstnanci se zájmem o klienty, o práci.

Důvodem nedostatku pracovníků je hlavně jejich nízké mzdové ohodnocení z důvodu nestabilního, nepředvídatelného a jednoletého systému financování sociálních služeb.

Do pozice sociální pracovník (poradce rané péče) je složité někoho získat, poradce musí mít široké vědomosti jak z oblasti sociální, tak zdravotní i pedagogické, být aktivní.

Nedostatek schopných vedoucích s manažerskými dovednostmi.

Pracovníky zejména provozních profesí typu kuchař, elektrikář, instalatér, pradlena, uklízečka apod. prakticky nelze za současně platné platové tarify sehnat.

Problém není počet pracovníků, ale kvalita. Nějakého pracovníka seženu vždy, pokud bych ale přijímala podle kritérií jako před 8 lety, chyběla by nám zhruba polovina pracovníků přímé péče. V požadavcích jsem slevila na základ.

Dokud nedojde k vyrovnání mezd se státním sektorem, tak nám ještě dlouho budou chybět pracovníci.

Mladí uchazeči o práci často odcházejí již ve zkušební době a starší pracovníci již náročnou práci „pečovatele“ nezvládají fyzicky. Věková struktura personálu ZSST není příznivá. Pouze 4 zaměstnanci jsou mladší 30 let.