Armáda má „letecké muzeum“. Hamáček hájí cestu záchranářů se Smartwings

Hasičský sbor na twitteru uvedl, že se na armádu obrátil s žádostí o přepravu ve středu o půl jedné v noci. Resort obrany ale podle nich do slíbené doby přepravu nenabídl. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek komunikaci potvrdil. „Proběhla telefonická konzultace, ale to není oficiální žádost. Žádnou písemnou oficiální jsme nikdy neobdrželi,“ řekl mluvčí.

Armáda ČR @ArmadaTweetuje @LuRyNaRu @jhamacek @ArmadaTweetuje neobdržela od @vnitro žádný oficiální požadavek na přepravu. Každopádně přepravní schopnosti AČR jsou na vysoké úrovni. Zvlášť od našeho členství v programu SALIS v rámci @NATO oblíbit odpovědět

Podle něj má Česká republika k dispozici dva letouny Airbus 319 a čtyři transportní letouny Casa, přičemž jeden je dlouhodobě mimo republiku. „Vládní speciály jsou tu právě pro to, aby v případě krize mohly někam létat,“ dodal Pejšek.



Jan Hamáček @jhamacek @lukasvalasek @realphilhazard @Kachnenka Kontrola veřejnosti je super. Možná by bylo dobré se v rámci té kontroly zaměřit na to, proč máme místo armádního dopravního letectva létající technické muzeum. oblíbit odpovědět

Ministr vnitra Jan Hamáček se brání, že přeprava hasičů do Bejrútu za pomoci komerčního letu byla správná volba. Smartwings podle něj mají smlouvu s hasičským záchranným sborem i letadlo, do kterého se náklad vešel. Argumentoval také rychlostí, vojenské stroje CASA by prý zvládly přelet za pět hodin, Smartwings měly být rychlejší. Přesto ve středu letadlo s hasiči letělo do Libanonu tři a půl hodiny a na odletu se o další dvě hodiny zpozdilo.

Cesta letadla Smartwings s českými záchranáři do Bejrútu trvala 3,5 hodiny.

Podle veřejně dostupných specifikací dokáží letouny CASA přepravit až pět palet o stranách 2,24 × 2,74 m. Celkem tak jde o plochu kolem třiceti metrů čtverečních. Podle mluvčího ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky bylo potřeba transportovat 37 lidí a 26 metrů krychlových materiálu. Pokud bychom uvažovali naskládání materiálu do výšky přibližně jednoho metru, mohl se do letounu vejít.



„Pokud letí armádní letadlo, tak pro každou zemi, přes kterou přelétává, si musí vyžádat povolení. A to trvá podstatně déle, než pro běžné komerční letadlo,“ dodal Krátoška.



Podle mluvčího ministerstva obrany Pejška by však přelet pro vládní speciál nebyl problém. „Sehnat povolení pro vládní speciál není o nic složitější, než sehnat povolení pro komerční let. Já mám informaci takovou, že kdyby letěl náš speciál, tak by žádný problém s přelety nebyl,“ řekl Pejšek.

Jan Hamáček na Twitteru jasně uvedl, že do letounu A319 by se náklad nevešel a byl problém ho naložit i do většího B737-8. O větší letadlo by podle něj musela armáda žádat přes program NATO Salis, což by trvalo déle.

Šéf vnitra už dříve uvedl, že za přepravu do Bejrútu a zpět zaplatí stát Smartwings 1,5 milionu korun. Až 75 procent této částky podle Hamáčka Česku může zpětně proplatit Evropská unie.

Celou přestřelku se nakonec Hamáček snažil uklidnit a ukončit. Ve svém posledním příspěvku na sociální síti uvedl, že bude rád, pokud armáda zajistí dopravu záchranářů zpět z Bejrútu domů.