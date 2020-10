Plán na lockdown nemáme. Nevím o tom, že bych pochybil, řekl Babiš Impulsu

„Plán na lockdown nemáme a nechceme ho. Ani já ho nechci. My už jsme ho jednou měli a stálo nás to 200 miliard korun, které jsme napumpovali do lidí a ekonomiky. I proto máme ten deficit. Děláme maximum, abychom se lockdownu vyhnuli,“ sdělil Andrej Babiš posluchačům v pátečním rozhovoru na Rádiu Impuls.

Premiér apeloval na české občany, aby s nadcházejícím víkendem dodržovali vládní nařízení jako nošení roušek a rozestupy. „Musíme se semknout a pochopit, že to není (koronavirus – pozn. red.) žádný výmysl. Ten počet lidí v nemocnicích si nikdo nevymýšlí,“ dodal.



„Je důležité sledovat, co se děje v nemocnicích. Pokud jste viděli v České televizi ředitele nemocnice v Uherském Hradišti, tak ten říkal, že někteří lidé nařízení vlády nerespektují. Pokud se nechceme dostat do situace, která tady byla v prvním pololetí, musíme ta nařízení dodržovat,“ sdělil premiér v rozhovoru.



Já mám stůl čistý

Babiše v minulosti kritizovala část veřejnosti i opozice za přílišné rozvolňování opatření, například zrušení povinnosti nosit roušky. Podle něj ale v žádných ze svých kroků nepochybil. „Nevím o tom, že bych v něčem pochybil. Opozice křičela, když jsme nerozvolňovali. Všichni chtěli do Chorvatska. Chápu, že Babiš může za všechno. Já za to žádnou odpovědnost necítím. Samozřejmě cítím politickou odpovědnost,“ uvedl.



Babiš dále řekl, že dělá maximum pro to, aby ochránil lidi a nepoškodil českou ekonomiku. „V tomto směru mám čistý stůl,“ sdělil premiér.