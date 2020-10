Prymula opět proti covidu přitvrdí. Terčem jsou hlavně volnočasové aktivity

„Na dobu 14 dnů předpokládejme, že se vše zpřísní,“ oznámil Prymula v rozhovoru v České televizi. Podle něj je epidemie v reprodukčním čísle 1,2, je potřeba ho snížit na číslo 1.

„Ta (dosavadní) opatření nejsou natolik účinná, aby nás dostala pod jedna. To je důvod, proč musíme samozřejmě v pátek vyhlásit opatření další, která budou účinnější, abychom se dostali na čísla , která jsme schopni zvládat,“ zdůraznil Prymula.

Úterní rekordní nárůst o 4 457 nových případů nákazy označil ministr za nepříliš příznivý. Opatření musí vést k tomu, aby se křivka nárůstu počtu nakažených oploštila, jinak by v horizontu tří týdnů ohrožovala kapacitu zdravotního systému.

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je Česko podle Prymuly s opatřeními ještě značně benevolentní. Připomněl, že se zavírají velké metropole. Vyloučil ale, že by lockdown čekal Prahu či jiná města. „Všude, kde je červená, tak bude regionální zpřísnění,“ dodal však. Nyní platí nejvyšší červený stupeň v Praze, Praze-západ, Praze-východ a Uherském hradišti. Prymula označil za problémový také třeba Liberec, který je na mapě v současnosti oranžový.

Covidový semafor stupeň 0

Nulové nebo zanedbatelné riziko stupeň I

Výskyt nákazy v ČR bez komunitního přenosu stupeň II

Počínající komunitní přenos v ČR stupeň III

Narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR

„Ta tvrdá opatření budou na dobu čtrnácti dnů,“ ubezpečil nicméně Prymula s tím, že opatření v dalších čtrnácti dnech „už nebudou tak restriktivní, jako jsou ta, která budou vyhlášena pátek“.

Kapacity zdravotnictví je podle něj třeba posílit. Pomoc přetíženým nemocnicím se má řešit centrálně ve velínu na ministerstvu zdravotnictví.

Prymula dodal, že v pondělí se bude vláda zabývat jeho návrhem na povolání mediků na pomoc nemocnicím v rámci nouzového stavu. V dokumentu, kterým vláda nouzový stav vyhlásila, tato možnost výslovně uvedená není.

„Nouzový stav nevyžaduje, aby to bylo explicitně uvedeno v textu, jak jsem byl informován právníky. Vznikne na to další samostatný právní akt, který to umožní, dnes ráno jsme o tom jednali,“ doplnil ministr. Podle něj je třeba v příštích třech týdnech, které považuje za kritické, kapacitu posílit a epidemickou křivku ohnout. „Využijeme veškerých možností,“ dodal.

Od pondělí platí nouzový stav. Vláda ho schválila na 30 dní:

„Registrace“ v hospodě i totální lockdown

Ministr zdravotnictví Roman Prymula v uplynulých dnech několikrát zdůraznil, že se snaží nastavit opatření tak, aby co nejméně poškodil ekonomiku. „Každá strategie končí nejčernějším scénářem, což je uzávěr, který se týká ekonomiky. To je ale úplně na konci,“ řekl minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz. Připustil ale, že se ministerstvo zdravotnictví svými opatřeními hodně dotklo kultury a představení se zpěvem či veletrhů.

Minulý týden také navrhl opatření, kterým se inspiroval v zahraničí, a to možností zapisovat u vchodu do restaurace své jméno. To však později odmítl premiér Andrej Babiš, který to nazval „nesmyslem“. Obdobné opatření zavedlo třeba Německo.

Opatření v zahraničí jsou různorodá. Standardem jsou na mnoha místech světa povinné roušky či karanténa pro lidi, kteří se vrátí z rizikových regionů. Některé země ale zašly dál, třeba Maďarsko se zcela uzavřelo pro turisty, v Izraeli zase panuje ten nejtvrdší lockdown, tamní obyvatelstvo smí vycházet jen v nezbytných případech, a i to pouze do vzdálenosti jednoho kilometru od bydliště.

Opatření zpřísňuje v posledních dnech celá řada evropských zemí. Třeba v Paříži musely zůstat od úterního rána zavřené alespoň na čtrnáct dní bary. Restaurace zůstávají otevřené, musí ale plnit přísné hygienické podmínky, jako jsou metrové vzdálenosti mezi stoly, u jednoho smí sedět nanejvýš šest osob. Všichni hosté musí mít nasazenou roušku, s výjimkou samotné konzumace.

V Paříži a v nejbližším okolí také platí zákaz pořádání trhů, odborných veletrhů a organizovaných akcí na výstavištích. Svatby, studentské večírky a všechny podobné oslavy, pořádané v prostorách pronajatých za tímto účelem, jsou též zakázané. Zákaz platí rovněž pro kongresy, obchodní centra musela zredukovat počty návštěvníků. Zavřené jsou i posilovny.

Nenavštěvujte se, požaduje Skotsko

Především na omezování počtů lidí, kteří se mohou setkávat, se zaměřilo Spojené království. Tamní restrikce se liší podle regionu. Třeba v Anglii se smí setkávat najednou maximálně šest lidí, nezáleží přitom na tom, jestli se pohybují venku či vevnitř. Ve Skotsku by se zase lidi neměli navzájem navštěvovat u sebe doma, jinde se smí setkávat maximálně šest lidí ze dvou různých domácností.

Ministr Prymula minulý týden žertoval i o dalších opatřeních, a to třeba o povolení sexu „jen s prověřeným partnerem“. Na dotaz jednoho z uživatelů Twitteru zase uvedl, že v prosinci bude moct chodit Mikuláš pouze pokud nebude mít moc andělů.

Asi se ale nebude inspirovat Polskem, kde se hygienici v rámci boje proti epidemii oddávají také „vroucným modlitbám“.