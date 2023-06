KOMENTÁŘ: Nelegální migrace, nebo porodnost? Ať Fiala odmítne migrační kvóty

Dnes a denně jsme svědky brutálního násilí páchaného africkými a blízkovýchodními migranty. Na německých školách muslimští žáci nutí spolužačky, aby se oblékaly podle Koránu. Migrantské gangy terorizují ulice německých, švédských, francouzských či italských měst. Ve Francii migrant zaútočil v parku nožem na tříleté děti.

Nezvládnutá migrace rozkládá západní Evropu, bohužel se podobné zrůdnosti nevyhýbají už ani Česku. Nedávno poslal plzeňský soud afghánského migranta na 22 let do vězení za brutální napadení dvou žen, z nichž jednu znásilnil. Pak je tu čerstvý případ brutálního znásilnění na Letné, jenž řeší policie.

Podpora migrační dohody EU, kterou v Bruselu podpořil ministr Rakušan, pak v této souvislosti působí jako špatný vtip. Protože máme problémů sami zřejmě málo a topíme se v penězích, pan Rakušan souhlasil s přerozdělováním každý rok minimálně (!) 30 tisíc afrických a blízkovýchodních migrantů.

Pokud je chtít nebudeme, zaplatíme pokutu minimálně (!) půl milionu korun za každého, rok co rok.

Žádné povinné relokační kvóty nejsou, řekl Rakušan (13. června 2023):

Ve čtvrtek začíná Evropská rada, kde se tato hanebná dohoda bude řešit. Uvidíme, jestli premiér Fiala najde v sobě odvahu, aby tyto narůžovo lakované kvóty zamítl. Vzhledem k dosavadní „zásadovosti“ týkající se zákazu spalovacích motorů nebo emisních povolenek bych tomu moc šancí nedával.

Migrantské odpustky

Pokud dohoda projde, pak každý rok budeme muset vynakládat miliardy korun, ať už do migrantů, nebo do migrantských odpustků, které bychom jinak mohli investovat do našich lidí.

Fialova vláda by rodiny měla podporovat, místo toho se chystá zrušit daňové zvýhodnění za nepracující manželku. Místo aby navyšovala kapacity školek, bude rušit školkovné. Zvýšení rodičovského příspěvku provází chaos. Mladí lidé na vlastní bydlení kvůli inflaci a vysokým hypotékám mohou také zapomenout. A v neposlední řadě občany všemožně straší válkou a mobilizací.

Ani se nedivím, že se lidé bojí mít děti. Za Babiše to bylo jinak. Ještě v roce 2021 průměrný počet dětí narozených jedné ženě byl 1,83 a ČR patřila mezi země s nejvyšší porodností v Evropě. V roce 2022, rok po nástupu Fialovy vlády, to bylo už jen 1,66, což je zhruba hodnota z roku 2017.

Počet narozených dětí tak loni spadl pod hranici 100 tisíc a letos se situace dál zhoršuje. Od ledna do března se narodilo 22 tisíc dětí, loni za stejnou dobu 24,5 tisíce, v roce 2021 to bylo 27,8 tisíce. Za pouhé dva roky tedy porodnost klesla o 21 procent.

Když bylo ANO ve vládě, rodiny s dětmi podporovalo. Zvýšili jsme rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc a prosadili jsme jeho doplacení tak, aby peníze nepropadly státu, když se rodině narodil další potomek. Pro samoživitelky jsme schválili náhradní výživné, prosadili jsme i novelu o dětských skupinách, která určila strop pro maximální příspěvek rodičů.

Už před sněmovními volbami jsme navrhovali zvýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun, kvůli Fialově inflaci je to ještě aktuálnější. Nechceme penalizovat rodiče, kteří se rozhodnou zůstat s dětmi čtyři roky, chceme více podporovat vícečetné rodiny, pokud jde o mobilitu a bydlení, a mít dost kapacit ve školách a školkách.

Na rozdíl od Fialovy vlády si v hnutí ANO uvědomujeme, že rodiny s dětmi jsou naše budoucnost. Do nich bychom měli investovat miliardy. Ne do nelegálních migrantů. V jejich případě je jediná dobrá investice vysoký plot, jaký postavili v Maďarsku, Polsku, Bulharsku či Španělsku a stavějí v Řecku.