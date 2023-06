KOMENTÁŘ: Ďábel v migračním eurodetailu: co podepsal Rakušan?

Lhát lidem, snižovat životní úroveň, rozvrátit veřejné finance a jednat proti zájmům republiky. Teď, aby zkáza byla kompletní, musíme k „úspěchům“ Fialovy vlády přičíst i ohrožení bezpečnosti a rozklad společnosti. Jinak totiž nelze nazvat tu nebezpečnou dohodu o migraci, kterou s posvěcením premiéra podepsal v Bruselu ministr Rakušan a o níž teď navíc zase lžou.

Dohoda je plná floskulí a nesplnitelných cílů kromě dvou velmi konkrétních ďábelských eurodetailů – povinných migračních kvót a pokuty za jejich odmítnutí. To není žádné strašení, ale prostý fakt. Povinná solidarita, na které to celé stojí, je navíc protimluv a já ji odmítl už v roce 2020, to je dohledatelné i v médiích. Nikdo nám nemůže diktovat, kdo v naší zemi bude žít. Pokud se tak stane, tak se dobrovolně vzdáváme suverenity. A přesně pro to zvedl Vít Rakušan ruku.

Podle dohody si má EU na základě připravovaných kvót každý rok přerozdělovat minimálně (!) 30 tisíc migrantů. Kde je tedy strop? V roce 2015, když zuřila migrační krize, dorazilo do Evropy 1,3 milionu běženců a Brusel naplánoval přerozdělit prvních 120 tisíc afrických a blízkovýchodních migrantů, z toho tři tisícovky měla přijmout ČR. Tehdejší ministr Chovanec na povinné kvóty nejdřív kývl, ale nakonec jsem vládu donutil, aby tuto šílenost odmítla. Jinak nemám pochyb, že by to byla první z mnoha várek.

Nebudeme-li si chtít nechat vnutit migranty, budeme platit Bruselu výpalné zhruba půl milionu korun za každého z nich. Ale je to ještě horší. Tu sumu budeme platit ročně, a navíc se jedná o minimální částku, takže ji můžou ještě zvyšovat. Reálně se tedy bavíme o desítkách miliard korun.

Pan Rakušan se sice snaží ohánět nějakou výjimkou pro ČR, v oficiálním dokumentu ale nic takového není. Když jsme ho na mimořádné schůzi Sněmovny s kolegy grilovali, poslal jakýsi návrh textu, ale z něj jsme se dozvěděli, že Česká republika z té povinnosti MŮŽE být vyjmuta, tedy ne, že bude, ale hlavně, že to má platit jen po dobu náporu ukrajinských uprchlíků. A co bude pak? Pak budeme buď přijímat, nebo platit. Nic mezi tím není. A jak to bude dlouho trvat? Rok? Dva? A kdo rozhodne, že výjimka končí? Na nic z toho už Rakušan neodpověděl. A že nám Brusel začne posílat peníze kvůli velkému počtu ukrajinských válečných uprchlíků, může věřit leda naivní pitomec.

Všechny ministrovy lži

Fialova vláda za celé předsednictví EU nevyjednala za ukrajinské uprchlíky ani euro, resp. až nyní jsme se od pana Rakušana dozvěděli o nějaké směšné 1,3 miliardě korun, zatímco ministerstvo financí přiznává náklady ve výši 36 miliard. Proti tomu jižní státy jako Itálie a Řecko dostávají miliardy eur na migranty už roky a řecký premiér si určitě v EU vyjedná peníze na 200kilometrový plot proti migrantům, kvůli němuž vyhrál volby.

A teď ty největší Rakušanovy lži. Prý zarazil povinné kvóty. Jak, když současný návrh je plný kvót, jen se jim říká jinak, aby to nevzbuzovalo tolik emocí? Prý jednal na základě mandátu naší vlády. To je dvojnásobný nesmysl. Jednak jednal v přímém rozporu s mandátem, který naše vláda schválila v roce 2020 Janu Hamáčkovi, takže já bych ho tehdy jako premiér vyhodil z vlády, ale hlavně – mandát přece vláda schvaluje na každé jednání zvlášť. Znamená to tedy, že v Lucemburku jednal bez vládou schváleného mandátu.

Faktem zůstává, že pan ministr skočil Bruselu na špek a souhlasil s tím, co naše vláda společně s ostatními zeměmi V4 (Slovenskem, Polskem, Maďarskem) odmítla roce 2020. Už tehdy Evropská komise přišla s absurdním nápadem povinné solidarity – tímto názvem maskovala migrační kvóty, které jsem s V4 a hlavně maďarským premiérem Orbánem pohřbil v červnu 2018.

Každému rozumnému člověku je jasné, že migrace se musí řešit nekompromisním bojem proti pašerákům na vnějších hranicích Evropy a důslednými repatriacemi odmítnutých žadatelů. ČR si musí rozhodovat, koho na své území pustí, ne nějaký úředník z Bruselu. Stačí si připomenout poslední doby, jak syrský migrant ve Francii nožem těžce pobodal tříleté děti nebo jak se migranti u Neapole snažili unést loď.

Tato migrační dohoda je pozvánkou dalších nelegálních migrantů do Evropy. Fiala s Rakušanem asi vůbec netuší, co se v Bruselu podepsalo a jaké dopady to na Česko bude v dlouhodobém horizontu mít, až současná vláda bude jen zlou vzpomínkou. Západní Evropu nezvládnutá masová migrace rozežírá zevnitř, stačí se podívat na gangy terorizující země od Švédska po Itálii. Za pár let to bohužel může být i příběh České republiky.