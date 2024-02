KOMENTÁŘ: Cesta do pekla je dlážděná zelenými úmysly, píše Babiš

Cílem Green Dealu v zemědělství a potravinářství, kterou násilně tlačí skupinka nikým nevolených bruselských byrokratů, je v podstatě přestat vyrábět jídlo a zemědělskou produkci nahradit péčí o přírodu a krajinu.

Ano, čtete dobře. Zatímco vědecké modely předpovídají, že na uživení lidí na planetě v roce 2050 bude potřeba o 40–60 procent více potravin než dnes, zelení šílenci v Evropské komisi vyplácejí dotace, aby půda ležela ladem, usilují o vybíjení krav a prasat kvůli jejich „emisím“ a tzv. zelenými daněmi a regulacemi zdražují v zemědělství úplně všechno od paliv po hnojiva. Studie dopadů opakovaně ukázaly, že takový přístup sníží výrobu potravin v Evropě o desítky procent.

Podle představ Bruselu si máme jídlo kupovat od zemí jako Ukrajina, které si s nějakou bezpečností potravin hlavu nelámou, případně si jídlo nechat „ekologicky“ dovézt z druhé strany zeměkoule, kde navíc budou muset pokácet pralesy, aby zvýšenou poptávku uspokojili.

To, že se Evropa stane závislá v tak klíčové oblasti jako produkce potravin na třetích zemích, za záchranu planety přece stojí. Co na tom, že zatímco evropští zemědělci za 25 let snížili emise ze zemědělství o 22 procent, v USA vzrostly o 6 procent, v Číně a Indii o 24 procent a v Brazílii dokonce o 47 procent. To není žádná strategie, to je čirá stupidita.

Naprosto skandální jsou pak návrhy, které vznikají v chorých hlavách bruselských byrokratů, kteří mj. chtěli omezit používání zemědělské půdy o 20 procent, vybíjet hospodářská zvířata a přitom současně požadovat více hnojení přírodním hnojem, zařadit skot mezi průmyslové (!) znečišťovatele, zdražit bankovní úvěry pro méně ekologické provozy, vyrábět jídla z hmyzu a z masa vzniklého v laboratoři nebo zavádět daně na červené maso.

Vůbec se nedivím, že zemědělci napříč Evropou protestují. Chtějí vyrábět potraviny pro naše lidi, ale bruselští byrokrati jim to znemožňují. Evropští zemědělci pak přestávají být schopni konkurovat méně kvalitním produktům ze zemí mimo EU, hlavně z Ukrajiny.

Stav zhoršuje Fiala, míní Babiš

A aby toho nebylo málo, tak českým zemědělcům kvůli svaté válce proti Babišovi hází klacky pod nohy Fialova vláda, která za pouhé dva roky snížila základní platby na nejnižší úroveň z celé EU, snížila národní podpory, zvýšila daně z nemovitosti nebo v době nejvyššího růstu cen cukru snížila vázanou podporu na cukrovku, stejně jako na chmel, mléko či brambory.

Nejednalo se přitom vůbec o tolik vykřikované úspory, ale jen o přesun podpor směrem k těm, co žádné potraviny nevyrábějí. K tomu vláda nezvládla boj s cenami energií, díky čemuž máme nejvyšší růst cen energií z všech zemí OECD.

Takový Green Deal už ale vůbec není o ekologii. Je to extrémně nebezpečný pokus – líbivě zabalený do hesel o záchraně planety – násilně překopat a zdražit způsob života 450 milionů Evropanů a snahu nám diktovat, jak se máme chovat, kde máme bydlet, čím máme topit, čím máme jezdit a co máme jíst.

Je to koncept ozelenění skrze zpoplatnění, tedy zdražování, nikoliv původní myšlenka ekologizace skrze investice a technologická vylepšení. Takový Green Deal je nelogický, neekologický a hlavně nebezpečný sociální experiment, který je nejvyšší čas hodit do koše.

Ideální příležitost vymést tyto zelené fanatiky budeme mít v červnu ve volbách do Evropského parlamentu. Buď se zbavíme těchto extremistů, nebo se zbavíme naší suverenity, soběstačnosti a ve finále i svobody.