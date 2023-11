KOMENTÁŘ: Zelené hříchy premiéra Fialy. Postoje ODS už dávno nehájí

Zopakuji potisící: nikdy jsem žádný Green Deal nepodepsal. Jako premiér jsem jen souhlasil – výměnou za ústupky od EU – s politickou deklarací, že Evropa má snižovat emise a snažit se být uhlíkově neutrální. Konkrétní legislativu, jako uvalení emisních povolenek na bydlení a osobní dopravu a zákaz spalovacích motorů, prosadila v rozporu se svým programem Fialova vláda.

Jako premiér jsem vyjednal stovky miliard korun pro ČR na transformaci ekonomiky, prosadil jsem, že cíle pro snižování emisí se nebudou aplikovat zvlášť na každou zemi, ale na celou EU a zařídil jsem, aby se při výpočtu množství emisí produkovaných ČR vzaly v potaz kůrovcem zdevastované lesy a zahrnula se i jaderná energetika jako čistý zdroj.

Kdybych jednání zablokoval, jak by to prý udělal Fiala, Česko by z evropských fondů na zelenou transformaci, z nichž může těžit i tato vláda, nedostalo ani korunu místo vyjednaných až 600 miliard.

Pan Fiala veřejnost mystifikuje tvrzeními, že cíle, jak dosáhnout uhlíkové neutrality, byly do evropské legislativy přeneseny už v červnu 2021. První návrhy Evropská komise předložila až v červenci 2021, naše vláda, už v demisi, k nim schválila v říjnu a listopadu rámcové pozice, jako obvykle po projednání ve výborech parlamentu.

Kdo si pozice přečte, tomu je jasné, že nebyly převážně podporující. Naopak určily mantinely pro vyjednavače, s čím mohou a s čím nesmějí souhlasit. Pokud s našimi pozicemi Fiala – už jako premiér – byl tak nespokojený, jak tvrdí, nechápu, proč s nimi pracoval při jednáních v Bruselu roku 2022.

V době českého předsednictví EU byla Fialova vláda vůči návrhům uvádějícím Green Deal v život vstřícná a urputně pracovala na tom, aby jich co nejvíc bylo schváleno. To se Fialovi povedlo, za což dostal pochvalu od Evropské komise. Pokud byl premiér tolik proti Green Dealu, nechápu, proč nevyužil předsednictví a některé návrhy alespoň trochu nezpozdil, což je běžná praxe, pokud si členský stát přijetí určitých norem nepřeje.

Jak Fialova vláda pracuje, bylo vidět na nesmyslném postupu ohledně normy Euro 7. Nejprve v rámci předsednictví pomohla dojednat kompromis a po jeho skončení se vůči němu začala vymezovat a nevhodně ho propojovat s tématem syntetických paliv.

Co se týče emisních povolenek, tak mě pan Fiala nechal problém řešit do poslední chvíle, dokonce kvůli tomu oddálil jmenování své vlády, aby si na summitu v Bruselu nedělal zlou krev. To mu ale nebrání tvrdit, že se jeho týmu podařilo dosáhnout vyjednání podmínek výhodných pro ČR ohledně emisních povolenek. Přitom jeho tým prosadil pouze to, co vymyslela, navrhla a začala vyjednávat naše vláda.

To je jen ukázka různých nepravd a mystifikací, kterých se Fiala o Green Dealu dopouští. Nic jiného mu nezbývá, musí něčím zakrýt propastný rozdíl v postojích vůči EU mezi koaličními stranami, a hlavně to, že on sám postoje ODS dávno nehájí. Jediné, v čem dokáže být názorově konzistentní, je svatá válka proti Babišovi, za což je ochoten zaplatit jakoukoliv cenu, i z peněženky vlastních voličů.