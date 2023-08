Vláda pozvala ilegální migranty, Green Deal připraví lidi o místa, říká Babiš

Volby do Evropského parlamentu jsou podle Babiše důležité zejména proto, aby mohla Česká republika prosazovat své zájmy.

„Situace v Evropě se nevyvíjí vůbec dobře. Návrh reformy o migraci je další pozvánka pro migranty do Evropy, to je katastrofa. A samozřejmě je tu Green Deal, který negativně ovlivňuje naše životy, naši kulturu, ohrožuje průmysl, pracovní místa,“ vyjmenoval Babiš několik témat, kterým by se hnutí rádo věnovalo v europarlamentu.

Cílem hnutí bude obhájit stejný počet mandátů jako v minulých volbách, tedy šest. Kdo bude do europarlamentu za ANO kandidovat, zatím není jasné. „Měli jsme šest europoslanců, ne všichni však zastávali stejné názory jako centrála hnutí. Krajské organizace v červnu navrhly dva kandidáty, o výsledném složení rozhodne výbor,“ uvedl Babiš.

Nelegální migrace

Právě zmiňovaný návrh reformy o azylové politice, kterou vyjednal ministr vnitra Vít Rakušan, označil expremiér za „obrovskou zradu“. „Došlo k pozvání ilegálních migrantů, kteří jsou organizováni pašeráky. Není to žádná reforma. Solidarita přece nemůže být povinná. Když jsme přijali Ukrajince, byli jsme solidární dobrovolně,“ řekl předseda hnutí ANO.

Fialovu vládu varuje Babiš před francouzským scénářem. „Vláda tvrdí, že k nám chodí jen Ukrajinci. Tak proč zavedli kontroly na hranicích? Když jsem jel po D1 a šel jsem na toaletu, když jsem si umýval ruce, byla tam spousta syrských migrantů. A umývali si nohy. Jsou tady. A není pravda, že sem nepřijdou,“ upozorňuje Babiš.

Green Deal a dotace

Zelenou dohodu pro Evropu Babiš ve vysílání CNN Prima NEWS označil za hrozbu.

„Je to velké nebezpečí pro automobilový průmysl v Evropě, ale i pro náš automobilový průmysl, pro zaměstnanost. Frans Timmermans (první místopředseda Evropské komise, pozn. red.), má představu, že nebudeme používat uhlí ani plyn, že se vrátíme do jeskyň, že auto bude luxusem. Tihle zelení šílenci mohou Evropu zásadním způsobem oslabit,“ míní bývalý předseda vlády.

Na dotaz, zda jsou dotace dobro, či zlo, odpověděl předseda hnutí jednoznačně. „Dotace jsou výmyslem Evropské unie. A já říkám, zrušme je pro všechny a všude,“ řekl Babiš a dodal, že v současné době by Česká republika neměla uvažovat ani o přijetí eura.