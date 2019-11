O atmosféře v Německu promluví v Rozstřelu novinářka Alexandra Mostýn

Alexandra Mostýn vystudovala bohemistiku na univerzitě ve skotském Glasgow. Od roku 1996 žije v Praze, odkud jako novinářka píše pro berlínský deník Tageszeitung, Focus, Jüdische Allgemeine a rakouský Kurier.



Působí jako šéfredaktorka německého portálu tschech.news. Překládá také filmy i jejich literární předlohy a od roku 2016 vede mezinárodní komunikaci Nadačního fondu Šoa a Oskara Schindlera.

Merkelová, migranti a volby

Německé politické scéně dominuje dlouhé roky Angela Merkelová. Byly časy, kdy její CDU získávala i více než 40 procent hlasů ve volbách. Alexandry Mostýn se zeptáme, v čem tehdy tkvěl její úspěch, a také proč dvě nejsilnější politické strany zaznamenávají v posledních letech výraznou ztrátu voličské přízně.



Dalším tématem bude migrace. Do Německa během posledních čtyř let přišlo přes milion uprchlíků. Velká část z nich přitom zřejmě nedostane azyl, jsou tedy v zemi nelegálně. Co s nimi bude a jak migrační vlna po roce 2015 změnila Německo?

Rozstřel s německou novinářkou Alexandrou Mostýn, který se bude zabývat i rozdílnými názory obyvatel zemí bývalé NDR a NSR nebo pohledem tamních médiích na migrační vlnu, začne na iDNES.tv ve středu ve 12:30.