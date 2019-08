Nikdo nikomu náhubek v Německu rozhodně nedává, řekl v Rozstřelu Polák

„Vztah Německa a Němců vůči nám je podle mě pozitivní, nikdy jsem se nesetkal s žádným přehlížením,“ řekl bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák.



Podle něj je otázka, co je vlastně „východní“ Evropa. Česká republika se navíc prý do německých médií nedostává tak často, naše republika je tzv. ve stínu. Němci se víc soustřeďují na informace ze Západu, například z Francie. Názory Němců se proto vůči nám tak nevyhrocují.

„Myslím si, že pokud Němec v nějakém výzkumu řekne, že se nemůže úplně svobodně vyjadřovat, není to pravda,“ sdělil Polák. Celospolečenská diskuze ale podle něj v zemi je vyhrocená.



Snaha o politickou korektnost v Německu je snaha o to, aby nebyly diskriminovány menšiny, osvětluje zpravodaj. Pohled na zveřejňování etnicity pachatelů trestných činů se ale podle něj změnil od silvestrovských událostí z přelomu roku 2016 a 2017.

„Setkal jsem se s případy, že lidé odmítnou diskutovat o určitém tématu, aby se zbytečně nepouštěli do konfliktů,“ vysvětluje Polák.

V současnosti podle něj převládá spíše střízlivý pohled na migraci. V roce 2015 se Němci opájeli pocitem „pomáhám“, což se ale dostalo do určitého nekritického extrému, po oné silvestrovské noci pak zase do extrému opačného.



„V Německu je mnohem více městských center než u nás, není tam to rozdělení město versus venkov, Němci jsou také více nábožensky založení,“ doplnil k tématu pojetí migrace u našich západních sousedů Polák.



Krajně pravicová strana AfD (Alternativa pro Německo) začala růst právě po migrační krizi, jsou v ní euroskeptici, lidé, kteří nesouhlasí s migrační politikou kancléřky Angely Merkelové, ale i lidé s vyloženě rasistickými názory, řekl zpravodaj.

„Myslím si, že srovnávat NSDAP a AfD není relevantní,“ komentoval Polák. Nicméně podle něj má AfD také velmi agresivní rétoriku.



Merkelová o svém zdraví na veřejnosti nemluví, řekl Polák

Pohled většiny Němců na schopnosti Angely Merkelové ohledně řešení migrační krize je negativní, na druhou stranu je to aktuálně nejoblíbenější politička v zemi, řekl zpravodaj.

„Detaily zdraví kancléřky k dispozici nejsou, ona sama o něm vůbec nemluví,“ vysvětlil Polák. V novinových komentářích v Německu se podle něj ale probírá, jestli lidé mají právo znát zdravotní stav Merkelové.



V poslední době je ve vedení německých politických stran hodně žen, které jsou schopné, míní zpravodaj. „V nedávném rozhlasovém pořadu si tyto političky posteskly, že do politiky musí dávat větší vervu, není to ještě úplně automatické,“ doplnil.

Německá ekonomika očekává podle Poláka s nadcházejícím brexitem turbulence, zaměřuje se ale také na větší robotizaci. Pak by nebyla potřeba lidská síla, které je v zemi v současnosti nedostatek. Pro Česko by to ale byl šok, upozorňuje zpravodaj.

„Rozdíly mezi východními a západními spolkovými zeměmi stále přetrvávají, například existuje mnoho vtipů, které se trefují do Sasů, což není úplně fér,“ vysvětluje Polák.

Německo podle něj nemá otevřenou náruč vůči všem, kteří přichází, migrační politika se zpřísňuje. „Když do země přijde milion a půl nových lidí, tak s sebou samozřejmě přináší i nové problémy, kriminalitu,“ řekl Polák. Kriminalita jako například pobodání je ale prý především páchána mezi přistěhovalci samotnými, pětina je pak páchána na Němcích.



„Podle mě by se měly za pět let udělat nějaké mezisoučty o tom, jak se nově příchozí podařilo integrovat, čili otázku o úspěšnosti integrace můžeme zodpovědět až v delším časovém horizontu,“ míní Polák. Podmínky pro integraci jsou ale podle něj nastavené poměrně dobře, protože je hodně volných pracovních míst, která můžou zaplnit právě migranti.



Pavel Polák do Českého rozhlasu poprvé přišel v roce 2001 jako elév. Souběžně s tím studoval germanistiku a komparatistiku v Praze, Heidelbergu, Berlíně a Vídni. Necelý rok psal pro Deníky Bohemia, poté začal pracovat v německé redakci Českého rozhlasu, kde setrval až do července letošního roku.