Nevím, že ze dvou spermií může vzniknout člověk, říkal nový šéf poslanců lidovců

„Chtěl bych poděkovat Marku Výbornému za velké penzum práce, kterou vykonal,“ řekl Dufek.

„Jsem člověkem konsenzuálním, jsem člověk, který absolvoval bezpočet soudních sporů. Vždy se snažím hledat mezi lidmi to, co je spojuje, a ne to, co je rozděluje. Věřím tomu, že v této složité době je to vlastnost a zkušenosti, které výrazně přispějí KDU-ČSL k tomu, že zvládne složité období,“ doplnil.

Podle vicepremiéra a ministra práce Jurečky má Dufek dostatek zkušeností jak z politiky tak právní oblasti, aby vedl dobře poslanecký klub. „Očekávám, že bude výraznou tváří strany,“ řekl Jurečka. Výborný dodal, že Dufkova mise nebude jednoduchá, ale že je dostatečně zkušený, aby ji zvládl.

Nevím, že ze dvou spermií vznikne člověk

„Jde v této chvíli o děti, že vytváříme model otec-otec-dítě, matka-matka-dítě, tímto schválením tady tohoto zákona. A já se osobně fakt domnívám, že je to na zvážení, že to není tak úplně jednostranné, jak říkali tady předřečníci. Já si myslím, že i to dítě má právo znát své biologické rodiče, znát svůj původ, vědět, kde jsou jeho kořeny, kdo byla jeho matka, kdo byl jeho otec, protože nevím, jestli jsou nějaké nové poznatky v biologii, že ze dvou spermií může vzniknout člověk, či případně ze dvou vajíček může vzniknout člověk,“ řekl mimo jiné podle stenozáznamu Dufek letos v květnu ve Sněmovně při projednávání návrhu změny občanského zákoníku, která by umožnila manželství i pro stejnopohlavní páry.

Poslanecký klub KDU-ČSL má 23 členů. Lidovci jsou ve vládě v koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN, koalice má v Poslanecké sněmovně většinu 106 hlasů.

Prezident jmenuje dosavadního předsedu klubu a někdejšího šéfa KDU-ČSL Výborného ministrem ve čtvrtek 29. června. Výborný v koaliční vládě Petra Fialy (ODS) nahradí svého stranického kolegu Zdeňka Nekulu, který rezignoval.

Nekula oznámil rezignaci před dvěma týdny. Zdůvodnil to nedostatkem podpory od vlastní strany. Kritiku sklízel mimo jiné za způsob komunikace týkající se zdražování potravin. Lidovci místo něho nominovali právě Výborného.