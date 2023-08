Předurčenců se armádě přihlásilo sto. Změnit to může virtuální náborové centrum

Ministerstvo obrany před několika týdny spustilo institut dobrovolného předurčení, tedy čtvrtou cestu k zapojení se do obrany země. Zatím se zaevidovalo 40 lidí, dalších 60 zvažuje. To je výrazně méně než zájemců o službu v armádě nebo v aktivních zálohách. Těch armáda eviduje tisíce. Čísla by mohlo zlepšit virtuální náborové centrum, které vojenští náboráři spustí v nejbližších dnech.