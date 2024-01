Já nic, to všechno manželka, hájí se muž souzený za výhrůžky terorem

Státní zástupce navrhuje v obžalobě Rusovi osmiletý trest vězení. IT specialista, který žil léta v Německu a označuje se za softwarového vývojáře lékařských přístrojů, je stíhaný nejen za vyhrožování teroristickým trestným činem, ale i za podporu terorismu, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci a na úřední osobu, dále za podněcování k nenávisti vůči skupině osob, schvalování a ospravedlňování genocidia a rovněž za křivé obvinění.

Muž je ve vazbě a k Městskému soudu v Praze si v doprovodu eskorty nosí dvě velké nákupní tašky plné dokumentů. Obžalobu rozhořčeně odmítl.

„Důkaz o tom, že bych odeslal jedinou zprávu, nemůže existovat. Nemůže! Protože jsem ani jednu neodeslal. Na druhou stranu existuje zhruba tisíc protidůkazů... že jsem byl na služebních cestách, poradách, takže jsem ten den nemohl nic posílat. Nebo jsem byl v lese na služebním výletě. Spekulace o tom, že bych poslal byť jedinou zprávu, je úplně absurdní. Z tohoto důvodu je moje věznění ve vazbě zcela nezákonné,“ rozčiloval se.

Podle státního zástupce Martina Bílého nainstaloval muž do domácího počítače speciální software a aplikaci pro vzdálenou správu, aby do něj mohl vstupovat i mimo domov a z mobilního telefonu.

„To vše se záměrem, aby v případě vypátrání mohl na svoji obhajobu uvádět, že předmětné datové zprávy z datové schránky v danou dobu nemohl odesílat, neboť byl v zaměstnání či na jiném místě,“ míní žalobce.

Má milovaná manželka lže, tvrdí muž

Část zpráv byla podle spisu odeslána z datové schránky Rusova otce (ten je již po smrti), do níž měl mít jeho syn neomezený přístup, další část pak odešla z datové schránky jeho manželky. Veterinární lékařka Ivana Timová před soudem uvedla, že všechno sepisoval manžel, který „byl pořád u počítače“.

Muž má podle jejího vyjádření svůj vlastní počítač a doma pak měli druhý, který používali oba. „Já jsem do své datové schránky prakticky nechodila,“ prohlásila. Připustila, že udělala chybu, když si schránku lépe neohlídala a nezajímala se o to, co se z ní odesílá.

Podle obžaloby měla žena na rodičovské dovolené manželovi v trestné činnosti pomáhat, například korekturami zpráv nebo tím, že jich sama část odeslala.

„Nebylo možné s ním nesouhlasit. Často křičel, taky po mně například házel předměty nebo mi dal facky. Další soužití s ním si nedovedu představit,“ reagovala rozrušeně.

Doznala se a se státním zástupcem uzavřela dohodu o vině a trestu – přijala podmínku. Soud vyčlenil její případ do samostatného řízení. Dohodou by se měl zabývat příští týden a rozhodnout, zda ji schválí.

18. prosince 2023

Rusa postoj ženy rozzlobil. „Přes devadesát procent toho, co má stále ještě milovaná manželka tvrdí, je absolutní účelová lež. Neříkám, že by se nemohla upřímně rozbrečet, ale většinou to bylo účelové divadlo,“ tvrdí.

Soudu navrhl, aby její dohodu o vině a trestu odmítl. „Nakydala na mě nějaký hnůj… kdyby řekla pravdu, nemají na mě vůbec nic,“ prohlásil.

„Náš vztah byl do posledního dne, co jsme spolu byli, zcela láskyplný. Určitě jsem zvyšoval hlas a křičel jsem, ale nikoliv nenávistně. Navíc mi několikrát říkala, že ji můj hlas nijak neruší, poněvadž její sestra ho má podobně křiklavý. Tvrdila, že je zvyklá, že jí to nevadí. Fyzické násilí je absolutní lež, je to její fabulace,“ dodal.

„Nejsem schopen psát bez chyb...“

Podle Rusa rozeslala jeho žena odhadem na 16 tisíc podání. Odmítl, že by ji k tomu nutil, připustil pouze, že mohla při odesílání zpráv vycházet z jeho písemných konceptů, které si ukládal na sdílený disk.

Muž tvrdí, že je obětí organizované zločinecké skupiny v podobě policie, státních zástupců a Generální inspekce bezpečnostních sborů. Před časem byl obviněn z útoku na svou nemocnou osmdesátiletou matku, kterou měl v roce 2019 opakovaně uhodit do hlavy. Žena později v nemocnici zemřela. Za ublížení na zdraví dostal loni v listopadu u Krajského soudu v Praze pět let vězení. Verdikt zatím není pravomocný.

Trestní stíhání vnímal jako nespravedlnost a podle manželky se situace doma dramaticky zhoršila. Poté měl muž začít podávat různá trestní oznámení a rozesílat útočné a výhružné zprávy.

Jejich adresáty byly nejen soudy a státní zastupitelství v celé zemi, ale i městské a obecní úřady, školy od mateřských až po univerzity a další instituce.

„Vyzývám všechny činitele, aby okamžitě vyhlásili občanskou neposlušnost... vyzývám všechny starosty, aby informovali obyvatelstvo a vyzvali všechny statečné muže na odpor proti ilegální vraždící vládě,“ stálo například v jedné ze zpráv.

Další text vinil premiéra Petra Fialu z toho, že vládne jen na základě korupce a cílených vražd významných Čechů, a to díky spolupráci s izraelskou tajnou službou Mossad.

Nenávistné zprávy útočily také na expremiéra Andreje Babiše, nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, vrchní žalobkyni Lenku Bradáčovou či tehdejšího předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Za hlavní strůjce zla však pisatel považuje část policistů a státních zástupců.

„Spiknutí... Židovská mafie ovládá státní orgány a justici... Obsadili celou soustavu státního zastupitelství... V dohledné době může být vyhozeno do povětří několik vládních budov a následně může nastat v ČR povstání a pozatýkání těchto zrůd odbojovými legálními silami... pevně věřím, že po skončení této hrůzovlády budou tito zločinci předáni skutečným trestním soudcům a následně spravedlivým a zákonným způsobem katům, kteří jim před zraky národa useknou hlavy,“ cituje obžaloba z rozesílaných zpráv.

„Trpím dyslexií. Nejsem schopný napsat nic bez gramatických a stylistických chyb, zapomínám písmenka, pletu si slova,“ hájí se muž, že by použité jazykové obraty nedokázal dát dohromady.

Podle obžaloby měl ve zprávách také ospravedlňovat válečný konflikt na Ukrajině s tím, že „požadavky Ruska byly a jsou zcela přijatelné a legitimní a jejich splnění by mělo být pro Ukrajinu samozřejmostí“.

Žalobce ho viní rovněž ze založení internetových stránek s protižidovskými články nebo z křivého obvinění policisty, o němž Rus podle spisu opakovaně tvrdil, že chtěl postřílet celou jejich tříčlennou rodinu včetně malého syna.

Duševní stav obviněného muže zkoumali znalci, přičemž měli dospět k závěru, že je příčetný. Soud je vyslechne na některém z dalších jednání. Hlavní líčení by mělo pokračovat ve dvou termínech v závěru ledna.