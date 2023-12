Dezinformátor Čermák je zpátky v Česku. Polští policisté ho předali českým kolegům

Předání zadrženého si policisté domluvili na pondělní poledne na Karvinsku. Polští policisté na místo přijeli podle zjištění zpravodaje ČTK po 11:30. Samotné předání se uskutečnilo v jedné z budov hraničního přechodu, které policie využívá.

Policie ČR @PolicieCZ 1/2 Šestatřicetiletého fantoma české dezinformační scény zadrželi včera polští kolegové na základě poznatků našich policistů. V nejbližší době bude následovat jeho předání do ČR.



„Policisté nás o předání vyrozuměli. V této věci v tuto chvíli žádné řízení nevedeme. Probíhá dovolací řízení, protože odsouzený podal dovolání. Zaslali jsme spis k Nejvyššímu soudu, který to nyní bude řešit. V této fázi řízení je to jediné, co se děje,“ sdělila iDNES.cz mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Dodala, že plzeňský soud o vydání Čermáka nerozhodoval a bylo provedeno z rozhodnutí polské strany na základě zákona o mezinárodní spolupráci.

Čeští policisté své vozy zaparkovali tak, že nastupující Čermák nebyl vidět. Do vězení pak Čermáka odvezla kolona dvou dodávek a osobního vozu.

Čermák se vyhýbal nástupu do vězení, policie po něm pátrala od konce srpna. Krajský soud v Plzni na něj vydal v polovině září mezinárodní zatykač kvůli podezření, že by se mohl skrývat v cizině. To se také potvrdilo. Polští policisté jej zadrželi ve městě Lublin na východě země.

„Šestatřicetiletého fantoma české dezinformační scény zadrželi polští kolegové na základě poznatků našich policistů. V nejbližší době bude následovat jeho předání do ČR,“ uvedli v polovině listopadu policisté na síti X. Jméno muže neuvedli, ze zveřejněných údajů a z vyjádření polské policie ale vyplývá, že jde právě o Čermáka.

Má si odpykat 5,5 roku

Čermák si má podle pravomocného verdiktu soudu odpykat 5,5 roku vězení za to, že veřejně vyzýval k násilí vůči politikům. Loni v únoru se v živém vysílání na facebooku vymezoval vůči novele pandemického zákona.

Diváky půlhodinového videa vyzýval k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci, k vypálení Senátu i k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO. Za hlavní cíl násilí označil zejména senátory, poslance a členy vlády. V případu podal Čermák prostřednictvím obhájce dovolání, bude se jím tak zabývat Nejvyšší soud.

Vedle podpory a propagace terorismu byl Čermák spolu s Patrikem Tušlem odsouzen také za podněcování nenávisti k Ukrajincům a nepravomocně také za výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra.