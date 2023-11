Hrozili smrtí a sekáním hlav, poslali desítky výhrůžek. Manžele čeká soud

„Spiknutí... Židovská mafie ovládá státní orgány a justici... Obsadili celou soustavu státního zastupitelství... V dohledné době může být vyhozeno do povětří několik vládních budov a následně může nastat v ČR povstání a pozatýkání těchto zrůd odbojovými legálními silami... pevně věřím, že po skončení této hrůzovlády budou tito zločinci předáni skutečným trestním soudcům a následně spravedlivým a zákonným způsobem katům, kteří jim před zraky národa useknou hlavy“.

Jde jen o malou část citací z rozeslaných výhrůžných zpráv, které zmiňuje mnohastránková obžaloba podaná na pětačtyřicetiletého Pavla R. a jeho manželku, veterinární lékařku, Ivanu T., která je na rodičovské dovolené.

Státní zástupce viní muže mimo jiné z podpory a propagace terorismu, z vyhrožování teroristickým činem, z podněcování nenávisti vůči skupině osob, schvalování genocidia či z křivého obvinění. Jeho manželka je obviněna z pomoci ke zločinům spojeným s terorismem. Svému muži měla například také pomáhat, pokud jde o veřejné šíření nenávisti nebo vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci.

Případ je neobvyklý nejen svým rozsahem, ale také mimořádnou nenávistí zejména vůči židovské komunitě.

Autor zpráv, kterým je podle obžaloby zmíněný Pavel R., měl založit v dubnu 2021 webové stránky, na nichž publikoval sérii antisemitských článků. Provoz webu měla hradit prostřednictvím svého účtu jeho žena. Podle žalobce věděla, k čemu stránky slouží.

Fiala, Rychetský, Bradáčová, Babiš

Pavel R. měl v článcích a následně rozesílaných zprávách označit současný kabinet za „vládu organizovaného zločinu“. Premiér Petr Fiala podle něj vládne jen na základě korupce a cílených vražd významných Čechů, a to díky spolupráci s izraelskou tajnou službou Mossad.

Nenávistné texty útočily také na expremiéra Andreje Babiše a řadu justičních představitelů – například nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, vrchní žalobkyni Lenku Bradáčovou, v té době šéfa GIBS Radima Dragouna či předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského.

„Za vším jako na Ukrajině stojí stejná zločinecká banda židovského původu, která obsadila či infiltrovala celý český stát a jeho úřady a instituce, zejména orgány činné v trestním řízení a soudy... za tuto hrůzostrašnou zločinnost jim skutečně nezávislé soudy useknou ty prolhané hlavy,“ vyhrožoval pisatel v jedné z hromadně rozesílaných zpráv s tím, že v tuzemsku vznikla „Národní odbojová rada, která za pomoci hrdinných Čechů přivede již brzy tyto zločince před spravedlnost“.

Výhrůžné a nenávistné zprávy měl Pavel R. rozesílat z datové schránky svého otce, do které měl neomezený přístup, a to od dubna 2021. Část zpráv měla odeslat i jeho žena. Manželovi údajně pomáhala také s korekturou jím napsaných textů.

Do notebooku měl muž podle obžaloby nainstalovat speciální software a aplikaci pro vzdálenou správu počítače, aby mohl do schránky vstupovat i mimo domov a z mobilního telefonu.

„To vše se záměrem, aby v případě vypátrání mohl na svoji obhajobu uvádět, že předmětné datové zprávy z datové schránky v danou dobu nemohl odesílat, neboť byl v zaměstnání či na jiném místě,“ píše státní zástupce.

Adresáty zpráv byly nejen Úřad vlády, desítky soudů a státních zastupitelství, ale také mnohé městské a obecní úřady, gymnázia či vysoké školy v různých regionech.

„Nájemný židovský vrah“

„Vyzývám všechny činitele, aby okamžitě vyhlásili občanskou neposlušnost... vyzývám všechny starosty, aby informovali obyvatelstvo a vyzvali všechny statečné muže na odpor proti ilegální vraždící vládě,“ stojí ve zprávě rozeslané loni v červnu například do měst Lysá nad Labem a Bílovec, Gymnázia Český Krumlov či Národního archivu v Praze.

„Veřejně vybízí ke spáchání teroristického trestného činu tím, že vyzývá občany, úřady a bojeschopné muže k odporu, a to zjevně s cílem odstranění současného vnitřního uspořádání a hodnot, na kterých je Česká republika vystavěna,“ konstatuje žalobce.

V části rozeslaných zpráv autor uváděl například: „Ukrajina neměla žádnou povinnost vstupovat s Ruskem do války. Je to jejich volba! Požadavky Ruska byly a jsou zcela přijatelné a legitimní. Jejich splnění by mělo být pro Ukrajinu samozřejmostí“. Zároveň měl zlehčovat zločiny ruských ozbrojených sil. Podle něj se naopak válečných zločinů dopouští Ukrajinci a prezident Volodymyr Zelenskyj.

V průběhu loňského roku měl Pavel R. poslat úřadům další sérii zpráv, ve kterých podle obžaloby křivě obvinil konkrétního policistu z toho, že jako „nájemný židovský vrah“ chtěl loni v květnu v Praze usmrtit pistolí s tlumičem jejich tříčlennou rodinu včetně novorozeného dítěte. Totéž měl zopakovat na policii letos v dubnu, kdy už byl vazebně stíhaný. A tvrdil to údajně o měsíc později v ručně psaném dopise adresovaném Národní centrále proti organizovanému zločinu.

Minulý měsíc poslal Krajský soud v Praze Pavla R. za ublížení na zdraví s následkem smrti do vězení na pět let. Podle nepravomocného verdiktu v bytovém domě v Kladně v únoru 2019 opakovaně uhodil do hlavy svoji nemocnou osmdesátiletou matku. Útok měl doprovázet slovním napadáním a křikem.

Ženě údajně způsobil zranění, která zhoršila její zdravotní stav a vyžádala si opakované operace. O dva měsíce později seniorka zemřela.

Značnou dávku nenávisti v rozesílaných zprávách směřoval Pavel R. vůči žalobci z Krajského státního zastupitelství v Praze, které tento případ dozorovalo. Veřejně ho označil za reinkarnaci komunistických prokurátorů Vaše a Urválka a za těžkého psychopata, který „u trýznění lidí chrochtá blahem“.

Začátkem listopadu prodloužil Městský soud v Praze Pavlovi R. vazbu. V případě uznání viny za podporu terorismu a další trestné činy mu hrozí až 15 let vězení. Stejným trestem je ohrožena i jeho manželka.